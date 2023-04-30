İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yurt dışındaki Türklere çağrı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yurt dışında yaşayan değerli kardeşlerim; sizler, hangi inanca, hangi kökene, hangi fikre sahip olursanız olun, Türk milletinin kıymetli birer temsilcisininiz. Sizler, kadim medeniyetimizin elçilersiniz. Sizler, şanlı kültürümüzün mirasçılarısınız. Hiç şüpheniz olmasın ki bizim için Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkınız yok. Bu yüzden, İYİ Parti iktidarında, üzerimize düşen ne varsa yerine getirecek, tüm bu sorunları el ele, omuz omuza vererek çözeceğiz. Ne ülkemizde ne de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başını öne eğmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Meral Akşener, bugün Twitter hesabında yayınladığı videoda yurt dışında yaşayan Türklere seslendi. Akşener, şunları söyledi:

"GÖZ GÖZE OLAMASAK DA GÖNÜLLERİMİZ BİR"

"Anavatanımızın gönül ve kültür elçileri, yurt dışında yaşayan değerli kardeşlerim; nerede al bayrağımıza hasret bir gönül varsa orada doğan güneşi selamlamak için çıktığımız bu kutlu yolda amacımız bir, kalplerimiz bir, inancımız bir. Göz göze olamasak da gönüllerimiz bir. Cennet vatanımız, al bayrağımız bir. Şüphesiz ki bizim kültürümüz, dinamik ve yüksek bir kültürdür. Kadim tarihimizden süzülüp gelen kutlu bir mirastır. Varlığını her koşulda sürdürebilen, farklılaşan koşullara uyum sağlama becerisi gösteren bir büyük medeniyet yolculuğudur. ve bu yolculuk bizlere, kimliğimizi kaybetmeden yabancı kültürlerle temas kurma özelliğini kazandırmıştır. Nitekim bugün de sizler, bu özelliğimizi yaşıyor, yaşatıyorsunuz.

"TOPLUMLAR ARASINDA BİR KÖPRÜ VAZİFESİ ÜSTLENİYORSUNUZ"

Başta Avrupa olmak üzere yurt dışına yerleşen vatandaşlarımız olarak, yaşadığınız ülkelerin koşullarına uyum sağlayarak, öz kimliğinizi kaybetmeden o ülkelerin sosyal ve ekonomik hayatlarında söz sahibisiniz. Birçoğunuz gerek işgücü anlaşması çerçevesinde gerekse de Türkiye'nin dış ticaret açılımlarıyla yatırımlar yapıyor, fabrikalar işletiyor, okullarda okuyor; akademisyen, doktor, mühendis olarak birçok alanda büyük başarılara imza atıyorsunuz. Yaşadığınız ülkelere tam uyum sağlamış olmanıza rağmen dilinize, dininize ve kültürünüze sahip çıkan bir duruşla geniş bir kurumsal altyapı oluşturuyor, toplumlar arasında bir köprü vazifesi üstleniyorsunuz. Ancak tüm bunların yanında, bulunduğunuz toplumların artık vazgeçilmez bir parçası olmanıza rağmen, zaman zaman beliren ırkçılık ve ayrımcılık gibi önemli sorunlarla da maalesef karşı karşıya kalıyorsunuz.

"SİZLERİ SORUNLARINIZLA BAŞ BAŞA BIRAKAMAYIZ"

Öncelikle şunu bilenizi isterim; asla yalnız değilsiniz. Binlerce kilometre uzakta olmanıza rağmen vatanımıza duyduğunuz bağlılığı biliyoruz, milletimize duyduğunuz tavizsiz sevgiyi hissediyoruz, derinden hissettiğiniz memleket özlemini görüyoruz. ve bu yüzden de sizleri sorunlarınızla baş başa bırakamayız. 21 yıllık iktidarı boyunca maalesef gördük ki AK Parti iktidarının, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için dişe dokunur hiçbir politikası yoktur. Çünkü onların nazarında, yurt dışında yaşan vatandaşlarımızın, sadece ve sadece kendi siyasi hedefleri için kullanışlı oldukları sürece bir değerleri vardır. Yani iktidar için yurt dışında yaşayan insanlarımız, koltuklarını korumak uğruna umursamazca istismar ettikleri bir siyasi araçtan başka bir şey değildir.

"YURT DIŞI TÜRKLER SEÇİM BEYANNAMEMİZİ HAZIRLADIK"

İşte tam da bu nedenle İYİ Parti olarak biz, yurt dışındaki vatandaşlarımızın meselelerini Türkiye'deki meseleler ile aynı ölçüde ciddiye alıyoruz ve bu ciddiyetimizin bir göstergesi olarak da Yurt Dışı Türkler Seçim Beyannamemizi hazırladık. Hazırladığımız bu beyannamede, ülkemizdeki siyasal temsilinizi güçlendirmek, bulunduğunuz ülkelerdeki hak ve hizmetlerinizin iyileştirilmesi, maruz kaldığınız yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve İslamofobi ile mücadele; dil, din, kültür bağlarınızın korunması ve geliştirilmesi, Türkiye'deki idari ve konsolosluklardaki işlemlerinizde kolaylıklar, STK çalışmalarının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesi gibi başlıklara yer verdik. Ayrıca yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için askerlik bedellerinin düşürülmesi, Türkiye'de emekli olma hakkınızın tekrar SGK üzerinden gerçekleşmesi ve YUPASS uygulamasının güncellenerek izinleriniz süresince bütün sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeniz gibi birçok hususu da gündeme getirdik.

" BİZİM İÇİN, TÜRKİYE'DE YAŞAYAN 85 MİLYON VATANDAŞIMIZDAN HİÇBİR FARKINIZ YOK"

İçeride ve dışarda güçlü bir devlete yakışır şekilde, kimseyi geride bırakmadan, insanımızın yaşadığı her yerde onların yanında olmayı, hizmet ulaştırmayı düstur edinerek, sizlere yönelen dışlayıcı tavrı değiştirmeyi öncelikli hedefimiz olarak belirledik. Yurt dışında yaşayan değerli kardeşlerim; sizler, hangi inanca, hangi kökene, hangi fikre sahip olursanız olun, Türk milletinin kıymetli birer temsilcisininiz. Sizler, kadim medeniyetimizin elçilersiniz. Sizler, şanlı kültürümüzün mirasçılarısınız. Hiç şüpheniz olmasın ki bizim için, Türkiye'de yaşayan 85 milyon vatandaşımızdan hiçbir farkınız yok. Bu yüzden, İYİ Parti iktidarında, üzerimize düşen ne varsa yerine getirecek, tüm bu sorunları el ele, omuz omuza vererek çözeceğiz. Ne ülkemizde ne de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başını öne eğmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. ve Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, nerede yaşadığı fark etmeksizin bir büyük millet olarak tarih yazacağız. Atatürk'ümüzün de söylediği gibi; 'Yüksel Türk; senin için yüksekliğin hududu yoktur'. İşte parola budur."