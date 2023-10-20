İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den tutuklanan gazetecilere tepki

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ülkemizde 'suç' kavramı, belli ki yeniden tanımlanıyor. Bugün, gazeteci gencimiz Serkan Kafkas milliyetçi paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Hayırdır muhteremler, milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu? Bu rezillikten bir an önce geri dönün. Siz önce uyuşturucu satıcılarının, rüşvetle dışarı çıkarılmasına mani olun. Türk milliyetçisi gençlerimizin üzerinden de elinizi çekin" dedi.

"Sığınmacı karşıtı haberlerde kin ve nefret yaydıkları" iddiasıyla 20 Eylül'de gözaltına alınan Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak ve Ajans Muhbir'in yöneticisi Süha Çardaklı 23 Eylül'de tutuklanmış ve Sincan 2 No'lu L Tipi Cezaevi'ne konulmuştu.

Gözaltına alınan Aykırı ve Ajans Muhbir'in editörleri Furkan Uludağ, Serkan Kafkas, Serdar Sönmez ve Ümit Yasin Perinçek ise bugün tutuklandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün tutuklanan editörlere ilişkin bir açıklama yaptı. Akşener, X (Twitter) hesabında şu mesajı paylaştı:

"Ülkemizde 'suç' kavramı, belli ki yeniden tanımlanıyor. Bugün, gazeteci gencimiz Serkan Kafkas milliyetçi paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Hayırdır muhteremler, milliyetçilik ne zamandan beri suç oldu? Bu rezillikten bir an önce geri dönün! Siz önce uyuşturucu satıcılarının, rüşvetle dışarı çıkarılmasına mani olun! Türk milliyetçisi gençlerimizin üzerinden de elinizi çekin!"