İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den seçim öncesi çarpıcı açıklamalar

İYİ PARTİ Genel Başkanı Meral Şener, Beylikdüzü'nde 'Umre Anneleri' ile bir araya geldi. Çekiliş ile umreye gönderilecek kadınlara seslenen Akşener, "Ben bir taraftan, o dönemin belinde silahlıları tarafından, başörtülü kızları, kadınları savunduğum için yağlı kazığa oturtulmak istemişim. Bugün o 28 Şubat'ın mağdurlarının iş başına getirdiği o arkadaşlar, bana neredeyse utanmadan 28 Şubat'ı yaptıran kişi diyorlar" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3. Bölge milletvekili adayı Seyithan İzsiz'in düzenlediği çekiliş ile Umre'ye gönderilecek kadınlarla bir araya geldi. Seçim öncesi son ziyaretlerini gerçekleştiren Akşener, "Seçim savaş değildir. İlk defa bir seçime böyle rezil bir dille gidiyoruz. ya ben hayretler içindeyim. Siyasi bir ailenin kızıyım, 30 senedir siyaset yapıyorum. Hayatım da böyle bir dille 'Allah Allah' nidaları içinde, sanki savaşa gidiyormuşuz gibi bir seçime hiç şahit olmadım. Şimdi bu seçimlere giderken, dikkat ederseniz bizi destekleyen kesimine işgalci dendi. Bizlere kitapsız, dinsiz, imansız, allahsız dendi. Şimdi umreye gittiğinize göre, umre istediğinize göre siz dinini seven müslüman kadınlarsınız" diye konuştu.

"SÜRTÜK DENDİ, ÇUKUR DENDİ, DÜŞÜK DENDİ"

"YA SAVAŞA GİTMİYORUZ, ALT TARAFI SEÇİME GİDİYORUZ"

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