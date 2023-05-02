İYİ Parti Genel Başkanı Maral Akşener Sivas'ta Partililerle Buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Maral Akşener, Sivas'ta düzenlenen mitinge katılarak seçim süreci hakkında konuştu. Akşener, seçim sürecinin bir savaş ortamı gibi lanse edildiğini ve önemli konuların konuşulmadığını belirtti. Ayrıca seçim vaatleri arasında gençlere iş imkanı, köy okullarının yeniden açılması ve emekliye, işçiye yüzde 50 zam gibi konular yer aldı.

SİVAS'TA PARTİLİLERLE BULUŞTU

İyi Parti Genel Başkanı Maral Akşener Afyonkarahisar programının ardından Sivas'a gelerek, Cumhuriyet Meydanı'nda partisince düzenlenen mitinge katıldı. Akşener'e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. İlk olarak Mansur Yavaş'ın yaptığı konuşmanın ardından kürsüye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas halkını selamladı.

Akşener, hükümetin Suriye, Mısır gibi ülkelerle yürüttüğü yanlış dış politikalar sonucunda sayıları 8-10 milyonu bulan Suriyeli mülteci sorunu ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, en geç 2 yıl içerisinde hepsinin ülkelerine geri gönderileceğini de sözlerine ekledi.

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- Arife Defne ARSLAN/SİVAS, -