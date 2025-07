İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Diyarbakır'da Önemli Açıklamalar

'KİMSENİN ANASININ, ATASININ DİLİYLE BİR ALIP VEREMEDİĞİMİZ YOKTUR, OLAMAZ'

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DTSO ziyaretinin ardından Kayapınar ilçesinde bulunan bir otelde partisinin 23 il başkanıyla bir araya geldi. Dervişoğlu, burada yaptığı konuşmada, kimsenin fikirleriyle alıp veremedikleri bir şey olmadığını belirterek, " Diyarbakır'ın ne olduğunu ve ne olmadığını gayet iyi biliyorum. Diyarbakır da benim ne olduğumu ve ne olmadığımı gayet iyi biliyor. Cumhuriyet Türkiye'si, etrafındaki tüm çatışma, kışkırtma ve kaosa rağmen, içinde yaşayan her farklı kimliğin, dilin, inancın her şeye rağmen bir arada, aynı çatı altında yaşamak iradesini büyük bir inanç ve inatla sürdürdüğü yermiş diyecekler. Neden yoksun olduğumuz, neye hasret olduğumuzsa apaçık bellidir. Ortak olacağımız sevinçlerin hasretindeyiz. Bugün Türkiye tebessüme hasrettir. Her bir vatandaşın yüzünde belirecek o tebessüm anının hasretindedir. Bizim kimsenin anasının, atasının diliyle bir alıp veremediğimiz yoktur, olamaz. Bizim kimsenin fikirleriyle alıp veremediğimiz de yoktur, olamaz. Bizim derdimiz fikirler değil, fikirlerin menşeidir. Amacımızsa konuşan Türkiye'dir. Fikirde birlik olmak bu demektir. Bize habis duygularla değil, samimi duygularla soranlara seslenmek istiyorum. 'Siz barıştan yana değil misiniz' diyorlar. 'Siz analar ağlasın mı istiyorsunuz' diyorlar. 'Siz silaha, çatışmaya son verilmesin arzusunda mısınız' diyorlar. Cevabı bu yörede kullanılan bir atasözüyle vermek isterim. 'Eğer bu tuzak değilse, bu değnek, bu ip nedir?" dedi.

'BUNLARDAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE OLMAZ'

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de konuşan Dervişoğlu, "Bu zihniyetten ne barış ne demokrasi ne de adalet gelmez. Kendilerinden ve yandaşlarından başkasına hayrı olmayan bu zihniyetten, Türkiye'nin ne doğusuna ne batısına, ne Türk'üne ne Kürt'üne, ne Alevi'sine ne Sünni'sine hiçbir hayır gelmez. Türkiye'ye de Türk milletine de bir fayda umulmaz. Öte yandan, 50 sene boyunca, bu toprakların insanlarına kan kusturanlar, 50 bin insanımızın canına kastedenler, Kürt'ün sırtından, terör ağalığı yapanlar vardır. 50 sene boyunca, istihbarat örgütlerinin maşalığını yapmış, profesyonel teröristler vardır. Bunlardan da terörsüz Türkiye olmaz. Bunları Kürt'ün temsilcisi varsayarak çözülecek hiçbir sorun yoktur. Bilakis mevcut sorunlar derinleşir, kabuk bağlamış yaralar kanar. Türkiye, kader birliği etmiş insanların vatanıdır. Kader birliği, tasada ve kıvançta bir olmaktır. Türk milletinin kader birliği, kitaplardan okunan bir güzelleme değil, hakikatin ta kendisidir. İşte biz bu hakikatin derdindeyiz. Bu hakikat bin yıllık kardeşlikten süzülmüştür. Bu bir mayadır ve tutmuştur. Şimdi bu mayayı, başkalarının projeleriyle bulandırmanın, bozmanın manası yoktur. Dünyada örnekleri var. Her şeyin tek bir günde alt üst olduğu örnekler var. 100 yıldır zorladıkları halde, Türkiye'yi alt üst edemediler. Bütün tuzakların önüne geçen işte bu kader birliğimizdir. Biz bunu korumaya çalışıyoruz. Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin kardeşliğini ve birlikte yaşama iradesini sonsuza kadar savunacağız. Türkiye'yi Lübnanlaştırmak, Suriyelileştirmek, Iraklaştırmak isteyen Büyük Orta Doğu Projesi'nin mahdumlarına, Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletimizi ve bu büyük milleti mahkum etmeyeceğiz. Binlerce metre yüksekteki dağlarda, binlerce kilometrelik sınırlarda PKK denen cani örgüte karşı bu vatanı savunan, bu vatanın ve bu milletin birliğini savunmuş onca korucuya, aşirete PKK teröründen evinden, köyünden, canından olmuş binlerce Kürt'e 'mücadelemiz zail oldu' dedirtmeyeceğiz. Onları PKK ile ezmelerine müsaade etmeyeceğiz. Bu vatanın çocuklarına yüklediği ezayla, çektirdiği cefayla varaklı sarayında sefa sürenler iyi bilsinler. Bu millet size Cumhuriyeti yıktırmayacak. Bu vatanı böldürtmeyecek, şantajlarınıza boyun eğmeyecek. Kimliğini, kişiliğini, şahsiyetini ve karakterini, sizin pazarlıklarınızla kirletmeyecek" diye konuştu.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA/DİYARBAKIR,