Dervişoğlu: İstiklal, Türk milletinin karakteridir

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal, Türk milletinin karakteridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA