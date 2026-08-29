Haberler

Dervişoğlu: İstiklal, Türk milletinin karakteridir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal, Türk milletinin karakteridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı

Cem Yılmaz'dan korkutan haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç

Neler oldu neler! Kendisine inanmayan tüm İngiltere'yi pişman ediyor
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Kendi sahasında kabusu yaşadı
Galatasaray'ın Göztepe maçı 11'inde maç başlamadan değişiklik

Galatasaray, Uğurcan'dan gelen haberle sarsıldı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Fenerbahçe, Amrabat'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha: Sözleşmesi feshedildi
Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

1. Lig'de tarihi galibiyet!
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var