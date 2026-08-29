Dervişoğlu: İstiklal, Türk milletinin karakteridir
- "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun"
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:
"İstiklal, Türk milletinin karakteridir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden bütün kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."
Kaynak: AA