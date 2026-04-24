İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İzmir'de gençlerle buluştu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) düzenlenen "Gençlik Perspektifinden Türkiye" programında gençlerle bir araya geldi.

Dervişoğlu, İEÜ Siyaset Platformu Kulübünce, İEÜ Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilen programda konuşma yaptı, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Gençlere hedef ve ideallerine ulaşmaları için vazgeçmemeleri, siyasetin içinde yer almaları tavsiyesinde bulunan Dervişoğlu, sorunların çözümünün siyasette olduğunu ifade etti.

Dervişoğlu, genel başkanlığında partide gerçekleştirdiği değişimleri anlattı.

Partisinde arzuladığı gençleşmeyi henüz yapamadığını dile getiren Dervişoğlu, "En önemli icraatım parti başkanlık divanı ile yerel idare kurulunu gençleştirmek olmuştur. Partinin kuruluş aşamasında gençlik kollarında çalışan arkadaşlarımız, başkanlık divanında önemli hizmetler yerine getiriyor. Tecrübe ile enerjiyi bir arada milletin yararına kullanmayı hedefledim. Milletvekili adaylarında da bunu göreceksiniz. Parti tüzüğünde değişiklik yaptık. Gençlik kollarını yeniden yapılandırdık." dedi.

Bir katılımcının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilişkisinin nasıl olduğuna ilişkin sorusu üzerine Dervişoğlu, "Partide milletvekiliyken ya da partimin genel başkanıyken Bahçeli'nin elini öpmüşlüğüm yoktur. Onun elini öptüğüm dönemdeki fotoğraf, sosyal medyada yeniymiş gibi yayıldı. Devlet Bey, benim hocamdır. 1978 yılından beri tanırım. Onun partisinin de 10 yıl il başkanlığını yaptım. Benim herkese duyduğum saygının bir benzerini ona göstermem benden beklenen bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, İYİ Partinin iktidara gelmesi durumunda kadın ve çocukları korumak için yapacakları çalışmalara değindi.

Siyaset Platformu Kulübünün rozeti takılan Dervişoğlu'na çiçek takdim edildi.