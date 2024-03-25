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Meral Akşener: İYİ Parti'nin oyları böldüğü propaganda yapılıyor

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti'nin oyları böldüğüyle ilgili propaganda yapıldığını Ordu üzerinden örnekleyerek, "Şimdi bir dedikodu var. 'Oyları bölmeyin AK Parti kazanmasın.' Bazı yerlerde öyle denmiyor. Mesela Ordu'da." dedi.

Akşener, Muğla programı kapsamında Marmaris'te seçim otobüsü ile tur atıp vatandaşları selamladı, Marmaris Belediye Başkan adayı Ali Acar için vatandaşlardan destek istedi.

Partisinin Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katılan Akşener, yaptığı konuşmada, partisinin bu ülkede yaşayan her bir vatandaşın sesi olmak üzere kurulduğunu anlattı.

Düzeni bozmak için zor bir yola çıktıklarını belirten Akşener, "2017'de bugün başımızda bulunan bu ucube sistem kabul edildikten sonra Türkiye'de birçok konu rayından çıktı, şirazesinden çıktı. Bu sistem bütün işi bir kişinin iki dudağı arasına koydu. Herkes bu sistem üzerinden konuşmak yerine, muhalefetin tümünden bahsediyorum, bu sistemden kurtulmayı konuşmak yerine Tayyip Erdoğan'dan kurtulmayı konuştu. Kaybetme nedeni budur. Çünkü bu sistemin başına Sayın Erdoğan gittiğini varsayın yerine kimi koyarsak koyalım bir sene sonra gerçekten o sistem o kişiyi kendine benzetir. Dolayısıyla konumuz insanlar değil konumuz sistem olmalıydı." diye konuştu.

Akşener, AK Parti iktidarıyla Türkiye'de Amerika'dakine benzer iki kutuplu siyasetin seçmeni çıkardığını, milleti sistemin dışına ittiğine inandıkları için milletin sesi olmak üzere İyi Parti'yi kurduklarını dile getirdi.

-"Size kim nasıl dürüstçe hizmet edecekse onu seçin"

Akşener, İYİ Parti adaylarının oyları böldüklerini iddia edenlere Ordu'daki adayları üzerinden cevap vererek şöyle konuştu:

"Şimdi bir dedikodu var. 'Oyları bölmeyin AK Parti kazanmasın.' Bazı yerlerde öyle denmiyor. Mesela Ordu'da. Sayın Özgür Özel çıktı, dedi 'Biz orada kazanıyoruz. Sakın ola ki AK Parti kazanmasın diye başka bir partiye oy vermeyin' dedi. Koskoca CHP'nin genel başkanı bunu demiş, şimdi Cumhuriyet Halk Partililer elbette dinlemeliler. Yani burada bizim oylarımızı kendilerine isterken aman ne olursunuz efendim derken öbür tarafta da AK Parti'nin almasının hiçbir sakıncası olmadığını dile getiriyorlar. Size kim nasıl dürüstçe hizmet edecekse onu seçin. Cennet şehrinizin talan edilmesini istemiyorsanız büyük paralar harcayıp her tarafı donatanların bu paraları nereden bulduğunu merak etmiyorsanız, şehriniz ilçeniz talan edilecektir. Onlara oy vermeyin. Hem CHP'nin hem AK Parti'nin adayları inanılmaz paralar harcıyor. Al birini vur ötekine, sizlere hizmet edecekleri seçin."

Emeklilerin 10 bin lira maaşla geçinemediğini kaydeden Akşener, emekliye bayram ikramiyesi olarak 7 bin, seyyanen de 11 bin lira zam verilmesi gerektiğini vurguladı.

İftar programına İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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