İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Akşener, "Kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum." dedi. DEVA lideri Ali Babacan da Özel için bir mesaj yayınladı.

İYİ Parti lideri Akşener ve Ali Babacan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i tebrik etti

İyi Parti lideri Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 8. genel başkan olan Özgür Özel için bir tebrik mesajı yayınladı.

"HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Akşener, sosyal medya hesabındaki mesajında Özel'i tebrik ettiğini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında genel başkan olarak seçilen Sayın @eczozgurozel'i tebrik ediyor; Kurultay sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi camiasına hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BABACAN DA TEBRİK ETTİ

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'i tebrik etti ve CHP'ye başarılar diledi. Babacan, yayınladığı mesajda " Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyorum. CHP'ye ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.