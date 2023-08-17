İYİ Parti'den depremle ilgili araştırma önergesi

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen büyük yıkımdan dolayı tarım alanlarının imara açılması, imar planlarının yapılırken bilimsel öngörü ve çalışmalardan uzak ve rant odaklı olması, işçilik ve malzeme kalitesinin düşüklüğü gibi durumların yeni yıkımlara neden olduğunu belirterek önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Meclis'e araştırma önergesi sundu.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 6 Şubat depremlerinde meydana gelen büyük yıkımdan dolayı tarım alanlarının imara açılması, imar planlarının yapılırken bilimsel öngörü ve çalışmalardan uzak ve rant odaklı olması, işçilik ve malzeme kalitesinin düşüklüğü gibi durumların yeni yıkımlara neden olduğunu belirterek önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Meclis'e araştırma önergesi sundu.

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde meydana gelen büyük yıkımın yeniden yaşanmaması için tarım alanlarının imara açılması, imar planlarının yapılırken bilimsel öngörü ve çalışmalardan uzak ve rant odaklı olması, işçilik ve malzeme kalitesinin düşüklüğüne önleyici tedbirlerin alınması amacıyla Meclis'e araştırma önergesi verdi.

"UZMAN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ İVEDİLİKLE ALMALIYIZ"

Zorlu, uzmanların Kuzey Anadolu Fay Hattı'nında bir kırılma beklediklerini işaret ederek araştırma önergesinde şunları kaydetti:

"Ülke olarak hiç olmadığı kadar bu konuya eğilmeli ve uzman görüşleri doğrultusunda gerekli tüm tedbirleri ivedilikle almalıyız. Yürürlükte olan imar planları gözden geçirilmeli, yeni imar planları yapılırken bilimin önderliğinde, özellikle tarım arazisi, mera ve bahçelere dikkat edilmek suretiyle hareket edilmeli ve toplanma alanları doğru şekilde planlanmalıdır. Yeni yapılacak yapıların kontrolünde, yapı denetiminin etkinliği artırılmalı; zemin etüdünün doğru yapılması, işçilik ve malzeme kalitesi gibi etkenlerin detayı kontrolü yapılmalıdır.

"MERKEZİ YÖNETİM VE YEREL YÖNETİMİN UYUMLU VE KOORDİNELİ ÇALIŞMASI GEREKMEKTEDİR"

Yakın gelecekte yıkıcı bir deprem beklenen İstanbul özelinde ise kentsel dönüşüm sürecinde merkezi yönetim ve yerel yönetimin uyumlu ve koordineli çalışması gerekmektedir. İstanbul'un kentsel dönüşüm konusunda karşılaştığı en büyük engellerden biri; yıkılacak bir yapının yerine yenisi yapıldığında, mevcut imar planıyla daire sayısının düşmesi ve bu sebeple vatandaşların kentsel dönüşme yanaşmamasıdır. Bu durumun tekrar masaya yatırılması ve ortak bir çözüm bulunması gerekmektedir.

Bu sebeplerle, depremin büyük yıkımlarının bir daha yaşanmasının önüne geçmek adına bu konularla ilgili önleyici tedbirleri masaya yatırabilmek amacıyla Meclis Araştırması açılmasını teklif ederiz."

ELBETTE UNUTMAYACAĞIZ AMA AYNI ZAMANDA YENİLERİNE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Meclis araştırma önergesini Twitter hesabından duyuran Zorlu, şu notu düştü:

"Elbette unutmayacağız ama aynı zamanda yenilerine karşı hazırlıklı olmak zorundayız! 17 Ağustos 1999 Depremi'nin ardından birçok ilimizde benzer tehlikeleri yaşadık. Son olarak 6 Şubat depremlerindeki eksilikleri milletimiz derinden yaşadı. Uzmanlar, İstanbul için ciddi uyarılar yapıyor. Tehlike kapımızda değil, ensemizde! Kaybedecek vakit yok. Derhal gerekli adımları atarak hazırlıkları üst seviyeye çıkarmalıyız. Bu amaçla TBMM'de Meclis araştırması açılması konusunda önerge verdim. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz."