İYİ Parti'den DEM Parti Heyetine Cevap: 'Mesajların Parlamento'da Yeri Yok'

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, DEM Parti heyetinin ziyaretine ilişkin, "Bize gelen talep, DEM Parti'nin kurumsal kimliğinden gelmedi. Gelenler bizim perspektifimizden, terörist başının mesajını İmralı'dan alıp millet iradesinin tecelligahı olan bu çatıya taşıyan bir ulak heyetiydi. Terörist başından gelecek bir mesajın Parlamento'da bir karşılık bulmaması gerektiğine inandığımız için buna 'hayır' dedik." dedi.

Çömez, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla TBMM Basın Koridorundaki parlamento muhabirleri ve Parlamento Muhabirleri Derneğini (PMD) ziyaret etti.

İyi niyetli bir kamu görevini yerine getirdiklerini, milletin sesi olduklarını ve milletin kendilerine ilettiği taleplerini parlamentonun gündemi yapmaya gayret ettiklerini belirten Çömez, gazetecilerin de parlamentoda milletin sesini ve sözünü alıp tekrar millete duyurduklarını bildirdi.

Çömez, gazetecilerin bu görevlerini yerine getirirken büyük sıkıntılar yaşadıklarını gördüklerini aktararak, bu sorunlarla ilgili çare bulmaya özen gösterdiklerini anlattı.

Bir gazetecinin DEM Parti heyetinin ziyaretlerine yönelik İyi Parti'nin "biraz tavırlı" olduğunu belirterek, "Bu sürece hiç mi katkı vermeyeceksiniz ya da nasıl takip edeceksiniz?" sorusu üzerine Çömez, şunları söyledi:

"Bu çatının altında yasal olarak seçilip gelmiş ve millet iradesini temsil etmiş bütün legal partilerle oturulur, konuşulur. Nitekim Parlamento çatısı altında konuşuyoruz. Dolayısıyla yaşanan süreçte bize gelen talep, DEM Parti'nin kurumsal kimliğinden gelmedi. Evet, DEM Parti'li iki milletvekili gitti ama gelenler bizim perspektifimizden, terörist başının mesajını İmralı'dan alıp millet iradesinin tecelligahı olan bu çatıya taşıyan bir ulak heyetiydi. Prensip olarak buna karşı olduğumuz için ve terörist başından gelecek bir mesajın Parlamentoda bir karşılık bulmaması gerektiğine inandığımız için buna 'hayır' dedik."

İyi Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı ise parti olarak gazetecilerin çalışma koşullarıyla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını ve bunu Meclis Başkanlığına sunacaklarını bildirdi.

Ziyarette İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk ile İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da yer aldı.

Öte yandan Çömez, ziyaretin ardından Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasındaki patlamayı anımsatarak, fabrikada yeterli iş güvenliği ve denetimin yapılmadığını iddia etti.

Fabrikada mermi üretildiğini aktaran Çömez, "Fabrikaya çok miktarda sipariş verildi. Fabrikanın kapasitesi yeterli değildi. Fabrikada yeni üretim bantları kuruluyor. Yeni üretim bantlarından bir tanesi Balıkesir'de hangi firma tarafından yapıldı? Bu firmanın ruhsatının olmadığı ve denetlenmediği doğru mu?" diye sordu.