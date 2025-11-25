İYİ Parti'den Albay Özeller'e Destek

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan emekli Albay Orkun Özeller'in, Türk milletinin yüreği ve aklındaki inancı dile getiren kahraman bir sözcü olduğunu söyledi.

Türkoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tüm adli süreçlerinde Özeller'in yanında olduklarını belirtti.

Özeller'in, "Türk milletinin yüreğindeki ve aklındaki inancını dile getiren kahraman bir sözcü" olduğunu savunan Türkoğlu, "Kendisinin durduğu nokta ve dile getirdiği konular itibarıyla bütün kaygısı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası, üniter yapının ve milli devletin muhafazası, ülkemizin ise bir soysuz teröristin karşısında diz çökmemesi için verdiği mücadeledir." diye konuştu.

Türkoğlu'na, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ve Orkun Özeller de eşlik etti.