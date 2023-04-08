İYİ Parti'de listelerin açıklanmasına saatler kala sürpriz gelişme! Aytun Çıray milletvekilliği adaylığından çekildi

Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalktığı süreçte oy oranlarında düşme yaşandığını söyleyen İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, listelerin YSK'ya teslim edilmesine saatler kala Milletvekilliği adaylığından çekildiğini duyurdu. Çıray'ın haberi, "İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım." sözleriyle duyurması dikkat çekti.

Millet İttifakı paydaşlarından İyi Parti'nin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmesine saatler kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, Milletvekilliği adaylığından çekildi.

MİLLETVEKİLLİĞİ ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ

Çıray haberi Twitter hesabından duyurdu. Çıray'ın bundan sonraki süreçte, İYİ Parti'nin baraj altına düşen oylarını yükseltmek için çalışacağını söylemesi dikkat çekti.

"BARAJ ALTINA DÜŞEN OYLARIMIZI YÜKSELTMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Çıray, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "14 Mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylığımdan feragat ediyorum. İzmir'de saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!"

"300 ÇOĞUNLUĞUNU AŞAMAZSAK KILIÇDAROĞLU TOPAL ÖRDEK OLUR"

Öte yandan Aytun Çıray, katıldığı bir YouTube yayınında ittifak olarak Meclis'te çoğunluğu sağlamaları gerektiğini belirtmişti. Çıray, "Bizim Millet İttifakı olarak iki tane hedefimiz var. Birinci aşamada 300 milletvekili yüzde yüz aşmalıyız. Çünkü Kılıçdaroğlu başkan seçilecek. Eğer 300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur. Yani parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışması, kararlar çıkarması zordur" demişti.

"OY ORANI KRİZLE BİR MİKTAR AŞAĞIYA DÜŞTÜ"

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü söyleyen Çıray, "Oy oranı meselesine gelince; bu krizden önce oy oranımız 17-20 bandındaydı. Evet, o krizle bir miktar aşağıya düştü. Şimdi tekrar 15 bandına oturuyoruz. Seçim bittiğinde 17 bandında olacağımızı düşünüyorum." demişti.