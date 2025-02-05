İtalya, Libyalı Savaş Ağası Njeem'i Serbest Bıraktı

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in, tutuklama emrindeki hatalar ve belirsizlik nedeniyle serbest bırakıldığını açıkladı.

İtalya Adalet Bakanı Carlo Nordio, kendisi ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de dahil birçok isim hakkında soruşturma başlatılmasına neden olan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in serbest bırakılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nordio, parlamentoda yaptığı açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Njeem'in hakkında çıkardığı tutuklama emrinde hatalar ve yanlışlıklar bulunduğunu ve bu nedenle serbest bırakılmasından başka çare olmadığını belirtti. Nordio, tutuklama emrinin "yanlışlıklar, eksiklikler, tutarsızlıklar ve çelişkili sonuçlarla dolu" olduğunu aktararak, Njeem'in iddia edilen suçları ne zaman işlediği konusunda "belirsizlik" olduğunu, belgede suçların Şubat 2011'de başladığının öne sürüldüğünü ancak daha sonra Şubat 2015 olarak belirtildiğini söyledi. Nordio, "Niyetim, UCM'den tutarsızlıkların gerekçelendirilmesini istemek" ifadelerini kullanarak, UCM'nin bir karışıklık yaptığını fark ettiğini ve belgeyi ilk yayınlandıktan birkaç gün sonra düzelttiğini sözlerine ekledi.

Aynı soruşturmada ismi geçen İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ise Njeem'in serbest bırakılmasının ardından sınır dışı edilmesi kararının tehlikeli görüldüğü için alındığını yineledi. Piantedosii muhalefetin Njeem'in Libya'dan gelen göçmen akınını kontrol altına almak için İtalya ile birlikte çalıştığı ya da İtalya hükümetinin Njeem'in serbest bırakılması için dış baskıya maruz kaldığı yönündeki iddiaları reddetti.

İtalyan savcılar, Başbakan Meloni, Adalet Bakanı Nordio, İçişleri Bakanı Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında Njeem'in İtalya'da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması nedeniyle 28 Ocak'ta adli soruşturma açmıştı.

Roma Başsavcısı Francesco Le Voi, Meloni, Nordio, Piantedosi ve Mantovano'nun bir suça yardım ve yataklık ettikleri ve kamu fonlarını kötüye kullandıkları iddiasıyla soruşturma altında olduklarını açıklamıştı.

Libya'da 2011'deki iç savaştan bu yana işlenen ciddi suçlarla ilgili iddiaları soruşturan UCM, Njeem'i hakkında Libya'da tutuklulara yönelik cinayet, işkence ve tecavüzlerden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. - ROMA