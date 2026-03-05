İtalya Dışişleri Bakanı Tajani: "Çatışmanın genişlemesini kesinlikle önlemek istiyoruz"

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran'daki savaş ve bölge ülkelerine saldırılara ilişkin olarak, "Çatışmanın genişlemesini kesinlikle önlemek istiyoruz" dedi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ise İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda'nın önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni korumak için deniz unsurları göndereceğini söyledi.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Savunma Bakanı Guido Crosetto, İtalya Parlamentosu'nun genel kurul oturumunda milletvekillerine İran'a ilişkin brifing sundu. Dışişleri Bakanı Tajani, parlamentodaki konuşmasında İtalya'nın Orta Doğu'daki gerilimin düşürülmesi için çaba gösterdiğini ve İran ile diyalog kanallarını açık tuttuğunu söyledi. Konuşmasında İran'ın askeri hedeflerin yanı sıra konutlara, diplomatik misyonlara da saldırılar gerçekleştirildiği ve Körfez'deki tüm ülkelerin yanı sıra bu sabah Azerbaycan'a da saldırı olduğuna dikkat çeken Tajani, "Sürekli değişen bu tabloda çatışmaların genişleme riski somut bir şekilde mevcut. Dün NATO'ya ait hava savunması, Türk hava sahasını tehdit eden bir füzeyi etkisiz hale getirdi. Pazartesi gecesi ise bir İran insansız hava aracı Kıbrıs'taki bir İngiliz üssünün iniş pistini vurdu" dedi.

İtalya'nın temel yaklaşımının gerilimin azaltılması olduğunu vurgulayan Tajani, "Çatışmanın genişlemesini kesinlikle önlemek istiyoruz" dedi.

Tajani, "Tüm tarafları azami ölçüde itidal göstermeye teşvik ediyoruz. İran ile diyalog kanallarını açık tutarken kendi tutumumuzdan da ödün vermiyoruz. Bu tutum, İran'ın İsrail, bölge ve Avrupa için varoluşsal bir tehdit oluşturabilecek nükleer silahlar ve füze sistemleri edinemeyeceğidir" ifadelerini kullandı.

Çatışmaların kriz bölgesindeki yüz bin İtalyan vatandaşının doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğini söyleyen Tajani, "İtalyan vatandaşlarının güvenliği, başlıca önceliğimizdir" dedi. İtalyan bakan, riskli bölgelerden tahliye için yardım talebinde bulunan vatandaşların sayısının ise 10 bin seviyesine ulaştığını duyurdu.

Crosetto: "Her şeyi bekleyebiliriz ve her şey mümkün olabilir"

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın misilleme saldırıları çerçevesinde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin vurulması, NATO'nun Türkiye üzerinde bir füzeyi etkisiz hale getirmesinin ardından İtalya'nın hava savunma koruma seviyesini en üst düzeye çıkardığını söyledi. Parlamentodaki konuşmasında Crosetto, "Türkiye'de olanlar ve Kıbrıs'ta yaşananlar göz önüne alındığında Genelkurmay Başkanına ulusal hava savunma ve balistik füze savunma seviyesini, müttefiklerimiz ve NATO ile koordinasyon içinde en yüksek düzeye çıkarma talimatı verdim" diye konuştu.

İran'ın kontrolsüz tepkisi nedeniyle yüksek bir belirsizlik söz konusu olduğunu vurgulayan Crosetto, "Her şeyi bekleyebiliriz ve her şey mümkün olabilir" dedi.

Crosetto, İtalya'nın İran'ın misilleme saldırılarına maruz kalan Körfez ülkelerine hava savunma sistemleri sağlayacağını ve İspanya ile birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yardım edeceklerini de doğruladı. Crosetto, İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda'nın önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni korumak için deniz unsurları göndereceğini söyledi.

Milletvekillerine hitabında Crosetto, bölgede konuşlu bulunan İtalyan askerlerinden 250 kadarının Suudi Arabistan'a taşındığını da açıkladı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı