NATO için Türkiye'nin onayını alan İsveç Başbakanı'ndan ilk sözler: Terörle mücadelede kararlıyız

Türkiye İsveç'in NATO üyeliği için kararını verdi. Litvanya'daki zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Görüşmenin ardından İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakıldı, onay kararının TBMM'ye gönderileceği açıklandı. Gelişmenin ardından konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Dün elde edilen sonuçtan çok memnunum. Biz uzun vadeli olarak buradayız. Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız. Şimdi onayların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

"ÖNEMLİ KARARLAR ALDIK"

Kristersson, NATO Zirvesi'nin düzenlendiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Litexpo'ya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. "İsveç'in NATO üyeliği konusunda dün çok önemli karar alıcı adımlar attık." diyen Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile çok iyi görüşmeler yaptıklarını belirtti.

"TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Kristersson, ülkesinin yaklaşık 200 yıllık bağlantısızlığının ardından artık ortak koruma altına girmek istediğini ifade ederek şunları kaydetti: "Biz tüm NATO üyelerinin bilmesini istiyoruz ki; İsveç İttifak'a aynı zamanda güvenlik sağlayacaktır. Biz uzun vadeli olarak buradayız. Terörle mücadelede, organize suçla mücadelede kararlıyız. İsveç'in İttifak'a katabileceği çok şey var. Dün elde edilen sonuçtan çok memnunum. Şimdi onayların tamamlanmasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

"VİZE DÜZENLEMELERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Kristersson, ülkesinin AB ile Türkiye arasında yakın bağlar bulunmasından yana olduğunu vurgulayarak "Şimdi ekonomik bağların geliştirilmesini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesini, daha iyi vize düzenlemelerini destekliyoruz. Bu daha yakın işbirliği için verimli bir zemin oluşturacaktır." ifadesini kullandı.