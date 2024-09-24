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'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi

'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "İstediği kadar anırsın Gazze diye... Ben öğretmenim.. Çanakkale bölümünü anlatırım. O kadar..." mesajı attıktan sonra özür dileyen öğretmene, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun" şeklinde cevap verdi. Ardından o öğretmen hesabını kapattı.

Öğretmen olduğunu iddia eden bir kişi, X hesabından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile ilgili hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu. Aynı kullanıcı Bakan Tekin'den özür diledi. Tekin o mesajı alıntılayarak öğretmene cevap verdi. Cevabın ardından o kullanıcının hesabını kapatması dikkat çekti.

'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi

'İstediği kadar anırsın' dedi sonra özür diledi! Tekin, o mesaja bakın ne cevap verdi

"ESTAĞFİRULLAH HOCAM HEPİMİZ İNSANIZ"

Öğretmen olduğunu iddia eden X kullanıcısı, "Yusuf Tekin istediği kadar anırsın Gazze diye. Ben öğretmenim. Çanakkale kısmını anlatırım. O kadar..." paylaşımını yapmıştı. Paylaşımın çok konuşulunca, o kullanıcı Bakan Tekin'den özür diledi. Tekin, o özrü alıntılayarak, "Estağfirullah hocam. Hepimiz insanız. Allah yolunuzu açık etsin, yardımcınız olsun..." şeklinde karşılık verdi. Tekin'in cevabının ardından o kullanıcı hesabını kapattı.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Çanakkale Politika Gündem Eğitim Gazze

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Yorumlar (2)

clan of clans:

helal olsun büyüklük bu. Ögretmenin butun patavatsizligina ragmen insanlik dersi vermis bakanim

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Ahmet Kaya:

Öğretmen cahilliğini, bakan da olgunluğunu göstermiş.

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