Haberler

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

Güncelleme:
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti ve AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyor. Özarslan, CHP lideri Özgür Özel'in kendisine ve ailesine hakaret ve tehdit içeren mesajlar gönderdiğini öne sürdü. Özel, Özarslan'ın iddialarını reddetti ve ekran görüntüsünü paylaşmaya çağırdı. Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, Özel'in Özarslan'a gönderdiği mesajları küfürlü mesajları paylaştı.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, WhatsApp üzerinden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a 'Köpek', 'Alçak köpek s..tir git', 'Yalaka', 'Karakter-siz p..ç' gibi mesajlar attı.
  • Mesut Özarslan, Özgür Özel'in attığı mesajları gerekçe göstererek CHP'den istifa etti.
  • Mesut Özarslan, Özgür Özel'in mesajlarını savcılığa vereceğini bildirdi.

Ak Parti'ye geçeceği iddia edilen Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, dün partisi CHP'den istifa etti. Özarslan, bu kararına gerekçe olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine WhatsApp üzerinden yolladığı mesajları gösterdi.

"BİR GENEL BAŞKAN BELEDİYE BAŞKANINA KÜFÜR EDER Mİ?"

Özarslan, "Bu mesajlar; siyasi nezaketle, parti ahlakıyla, kamu sorumluluğu ve insanlıkla bağdaşmayacak hakaret, tehdit ve iftiralar içermektedir. Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; Cumhuriyet Halk Partili seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz" ifadelerini kullandı. Özarslan, Özel'in mesajlarını savcılığına vereceğini de bildirdi.

"SİYASETTE ÖFKE DE HAKARET DE VARDIR"

Özgür Özel ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Anne-babasını katmadım ama siyasette öfke de hakaret de vardır" dedi. Özarslan'ın aksini ispat için ekran görüntüsünü paylaşmaya çağıran Özel, "Yalan atıyor. Sana hırsız dediler, ben seni çağırdım sordum. 'Böyle bir şey yok, yolsuzluğum hırsızlığım yok, iftira ediyorlar' dedin. Ben sana inandım, şimdi hırsız diyenlere gidiyorsun' dedim. 'Bu yaptıkların seni doğuran anneyi de, evlatlarını da, ileride torunlarını da utandıracak' dedim. 'Bir gün elime bir şey geçerse görüşürüz, seni asla affetmeyeceğim' dedim"ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Bu açıklamaların ardından Özel'in Özarslan'a gönderdiği mesajları Türkiye Basın Federasyon Genel Başkanı ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan paylaştı. Ekran görüntülerindeki mesajlar şöyle:

"Köpek"

"S..ir git"

"Alçak köpek s..tir git"

"Senin yerin onların yanı"

"Yalaka"

"Karaktersiz p..ç"

"Hak ettiğin yerdesin, sana yakışan yerdesin"

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıalbatros :

az bile demiş

Haber YorumlarıVatansever:

yuh beee..nasil bir kafasiniz siz

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Sarhoş kafa gerçek kişiliği ortaya çıkartır ..

Haber Yorumlarıbedircan Bedir:

Doğru demiş....

Haber YorumlarıKemal Öztürk:

Demiş niye demiş acaba tüh

Haber YorumlarıHALİL Aslan:

cahiller buralarda yorum yapıyor işte

