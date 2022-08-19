İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Parti, Ağustos ayında oylarını yüzde 35,5'e kadar yükseltti

2023 Haziran ayında yapılması planlanan seçimler öncesi anket çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. ASAL Araştırma Şirketi, Ağustos ayında 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankete göre; kararsızlar dağıtıldıktan sonra ilk sırada yer alan AK Parti'nin oy oranı yüzde 35.5, CHP'nin oyu yüzde 25.7, İYİ Parti'nin oyu yüzde 11.6 oldu.

ASAL Araştırma Şirketi, 9-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

CUMHUR İTTİFAKININ OYU YÜZDE 44.4

Ankete göre, Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti yüzde 35.5 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8.9 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 44.4 oldu. Aynı araştırma şirketinin Temmuz ayı anketinde AK Parti'nin oyu yüzde 34.0 olarak ölçülmüştü.

MİLLET İTTİFAKININ OYU YÜZDE 37.3

Millet İttifakı'nın ortağı CHP yüzde 25.7 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 11.6 oy topladı. Böylece Millet ittifakının toplam oy oranı yüzde 37.3 oranında kaldı.

GELECEK VE DEVA PARTİLERİNİN TOPLAM OYU YÜZDE 2.4

Ankette, HDP yüzde 10.1 oy alırken, Ali Babacan'ın genel başkanı olduğu DEVA Partisi yüzde 1.6 ve Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanı olduğu Gelecek Partisi ise yüzde 0.8 oy aldı.

YENİDEN REFAH PARTİSİNİN OYU YÜZDE 1.1

Ankette, Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 1.1 oy alırken, Saadet Partisi yüzde 0.9 oy aldı.

ZAFER PARTİSİ YÜZDE 1.3, MEMLEKET PARTİSİ YÜZDE 0.8

Ankette, Ümit Özdağ'ın genel başkanlığını yaptığı Zafer Partisi'nin oyu yüzde 1.3 oy alırken, Mustafa Sarıgül'ün genel başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi yüzde 0.9, Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi yüzde 0.8 oy alırken, Büyük Birlik Partisi'nin de yüzde 0.8 oy aldığına yer verildi.

BU PAZAR GENEL SEÇİM OLSA HANGİ SİYASİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ?

AK Parti: %28.2

CHP: %20.4

İYİ Parti: %9.2

HDP: %8.0

MHP: %7.1

DEVA Partisi: %1.3

Zafer Partisi: %1.0

Yeniden Refah Partisi: %0.9

Türkiye Değişim Partisi: %0.7

Saadet Partisi: %0.7

Gelecek Partisi: %0.6

Büyük Birlik Partisi: %0.6

Memleket Partisi: %0.6

Kararsızım: %7.2

Oy kullanmayacağım: %6.4

Cevap yok: %7.1

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA

AK Parti: %35.5

CHP: %25.7

İYİ Parti: %11.6

HDP: %10.1

MHP: %8.9

DEVA Partisi: %1.6

Zafer Partisi: %1.3

Yeniden Refah Partisi: %1.1

Türkiye Değişim Partisi: %0.9

Saadet Partisi: %0.9

Gelecek Partisi: %0.8

Büyük Birlik Partisi: %0.8

Memleket Partisi: %0.8