İşte AK Parti'nin il il belediye başkan adayları

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin adayları da bir bir netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Ankara ve İzmir dahil 48 ilin adayını açıkladı. İşte il il AK Parti'nin belediye başkan adayları;

Adana Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir

Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat

Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay

Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın

Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer

Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

Ankara üyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar

Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan

Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş

Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman

Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol

Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek

Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen

Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk

Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal

İzmir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel

Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya

Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün

Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay

Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu

Malatya Belediye Başkan Adayı Sami Er

Mardin Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin

Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya

Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran

Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir

Sakarya Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar

Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç

Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül

Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka

Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel

Trabzon Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç

Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu

Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın

Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas

Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse

Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan