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İşte AK Parti'nin il il belediye başkan adayları

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Türkiye 31 Mart'ta yerel seçime gidiyor. Seçim öncesi AK Parti'de hazırlıklar tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara ve İzmir dahil 48 ilin adayını açıkladı. İşte il il AK Parti'nin belediye başkan adayları.

Yerel seçimler için geri sayım devam ederken Ak Parti'nin adayları da bir bir netleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Ankara ve İzmir dahil 48 ilin adayını açıkladı. İşte il il AK Parti'nin belediye başkan adayları;

  • Adana Belediye Başkan Adayı Fatih Mehmet Kocaispir
  • Adıyaman Belediye Başkan Adayı Ziya Polat
  • Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay
  • Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Aydın
  • Aksaray Belediye Başkan Adayı Enver Dinçer
  • Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık
  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü
  • Ankara üyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok
  • Ardahan Belediye Başkan Adayı Yunus Baydar
  • Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan
  • Bayburt Belediye Başkan Adayı Mete Memiş
  • Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman
  • Bolu Belediye Başkan Adayı Muhammed Emin Demirkol
  • Burdur Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek
  • Çorum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın
  • Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halis Bilden
  • Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin
  • Gümüşhane Belediye Başkan Adayı Ercan Çimen
  • Hakkari Belediye Başkan Adayı İsmet Ölmez
  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk
  • Iğdır Belediye Başkan Adayı Ülkü Öcal
  • İzmir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ
  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel
  • Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya
  • Karaman Belediye Başkan Adayı Mevlüt Akgün
  • Konya Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay
  • Kütahya Belediye Başkan Adayı Kamil Saraçoğlu
  • Malatya Belediye Başkan Adayı Sami Er
  • Mardin Belediye Başkan Adayı Abdullah Erin
  • Muş Belediye Başkan Adayı Feyat Asya
  • Nevşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Savran
  • Niğde Belediye Başkan Adayı Emrah Özdemir
  • Sakarya Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar
  • Siirt Belediye Başkan Adayı Ekrem Olğaç
  • Şanlıurfa Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül
  • Şırnak Belediye Başkan Adayı Mehmet Yarka
  • Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel
  • Trabzon Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç
  • Tunceli Belediye Başkan Adayı Erkan Eroğlu
  • Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın
  • Van Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas
  • Yozgat Belediye Başkan Adayı Celal Köse
  • Zonguldak Belediye Başkan Adayı Ömer Selim Alan
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Politika Haberler

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