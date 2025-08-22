İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi

İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Güncelleme:
ORC Araştırma'nın 16-20 Ağustos 2025 tarihlerinde yaptığı anket sonuçlarına göre; Karadeniz illerinde AK Parti önde görünürken, büyükşehirlerde CHP ile başa baş bir tablo ortaya çıktı. Rize'de AK Parti %43,9 ile birinci parti olurken, Zonguldak'ta %36,1 ile CHP öne geçti. İstanbul'da CHP %31,7, AK Parti %31,2; Ankara'da ise CHP %32,5, AK Parti %30,9 oy aldı.

ORC Araştırma, 16-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında yaptığı siyasi eğilimler araştırmasının sonuçlarını açıkladı. "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna verilen yanıtlar illere göre farklılık gösterirken, bazı illerde iktidar ile muhalefet arasındaki rekabetin oldukça yakın olduğu dikkat çekti.

KARADENİZ'DE AK PARTİ ÖNDE

Karadeniz illerinde yapılan ölçümlerde Ak Parti'nin birinci parti konumunu koruduğu görüldü. Özellikle Rize ve Trabzon'da Ak Parti'nin yüzde 40'ın üzerinde oy aldığı, CHP'nin ise %25 bandında kaldığı gözlemlendi.

  • Ordu: Ak Parti %36,4, CHP %28,9, MHP %9,2, İYİ Parti %8,5.
  • Samsun: AK Parti %34,1, CHP %25,9, MHP %11,2, İYİ Parti %9,6.
  • Trabzon: AK Parti %40,2, CHP %24,2, MHP %8,4, İYİ Parti %6,3.
  • Rize: AK Parti %43,9, CHP %23,2, MHP %9,2, Yeniden Refah %7,5.

BATI KARADENİZ'DE DENGELER DEĞİŞİYOR

Batı Karadeniz illerinde ise tablo daha dengeli. Zonguldak'ta CHP %36,1 ile birinci parti çıkarken AK Parti %34,3'te kaldı. Karabük ve Kastamonu'da AK Parti önde görünse de CHP'nin %25-31 aralığında aldığı oy oranları rekabeti yüksek bir tablo ortaya koyuyor. Ankete göre, Zonguldak AK Parti'den CHP'ye geçen il olarak öne çıkıyor.

  • Karabük: AK Parti %30,8, CHP %25,2, MHP %11,4, Yeniden Refah %10,2.
  • Kastamonu: AK Parti %34,5, CHP %30,9, MHP %10,4, Yeniden Refah %6,5.
  • Bolu: AK Parti %30,8, CHP %28,7, MHP %16,1, Yeniden Refah %5,0.

İSTANBUL VE ANKARA'DA KIYASIYA YARIŞ

Araştırmada Ankara ve İstanbul sonuçları da dikkat çekti. Her iki şehirde de CHP küçük farklarla önde görünüyor. İstanbul'da CHP ile AK Parti arasındaki fark yalnızca 0,5 puan olurken, Ankara'da fark 1,6 puan seviyesinde.

  • Ankara: CHP %32,5, AK Parti %30,9, MHP %8,4, İYİ Parti %6,2.
  • İstanbul: CHP %31,7, AK Parti %31,2, DEM Parti %7,3, MHP %5,2, İYİ Parti %4,5.

SONUÇLARIN GENEL DEĞERLENDİRMESİ

  • Araştırmaya göre AK Parti özellikle Karadeniz illerinde güçlü konumunu sürdürürken, büyükşehirlerde CHP ile arasındaki fark kapanmış durumda.
  • Yeniden Refah Partisi, Karabük, Kastamonu ve Rize'de %6 ila %10 arasında oy oranıyla dikkat çekti.
  • İYİ Parti'nin Karadeniz ve İç Anadolu'da %4-10 bandına gerilediği görüldü.
  • DEM Parti'nin en yüksek oy oranına ulaştığı il ise %7,3 ile İstanbul oldu.
Olgun Kızıltepe
El Salvador, Türkiye'de 'tas kafa' olarak bilinen saç kesimini yasakladı

Türkiye'de "tas kafa" olarak bilinen saç modeli bir ülkede yasaklandı
Yorumlar (31)

Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Anketlerde böyle çıkıyorsa chp Ankara İstanbul dahil bir çok şehri kaybedecek demektir

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme196
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Araştırmayı yapan ORC tam bir iktidar yalakası. Sen Yar.başı hakikaten akkoyun diye söylemiyorlar size. DEM ile demlenip PKK ve Apo ile müzakere yapacaksınız ve 1.parti olacaksınız. Bunlar PKK ile müzakere ediyor Kandil'den talimat alıyor politikası ile oy devşirip bu milleti kandırmadı mı? Bu iktidar her türlü trollere, havuz medyasına rağmen sandığa gömülecek.

yanıt29
yanıt4
Haber YorumlarıBenim Kkk:

Buzdeki cehalete siyasal dincilwr okumus jesimi dinsiz olarak anlatip zehirliyor onlarda bas belalari olan din bezirganaleindan bir tudlu kuetulamiyorlae bakin xehaletin bol oldugu yerlere akp hep birinci sirada kendi okumsu aydin insnainidinsiz dusman diye kotu bilip din somuruculugunden beslenen paetilere oy cerip cehaletin iktidari yapiyorlar egitime dahi cehaleti pompaliyor bu kara cehalet bunu bitirmeden bu ulke ayaga kalkmaz

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Ankara'da Mansur büyük fark yapar yalnız boşa Akp'yi gazlamayın, Mansur'u her kesim seviyor Chp Mhp Akp hepsinde oyları var, 55 bandında filan olur sonra üzülürsünüz, Ankaralıların Melih Gökçek'ten sonra gözleri açıldı, Mansur'da seviliyor boşa gaz vermeyin.

Yorum Beğen170
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKainat ve Yokluk:

CHP li adaylar.. ABD Bayrağı veya Önemli Sayılan bir ABD li ile veya Trump ile.. Resimler çekmeliki.. Türk halkı CHP ye oy versin 2028 de. AKP her zaman Trump ile resimler çeker. CHP nin hiç resimi yok Trump ile.

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıSer_hat:

Hala ise çok da tınnnn

Yorum Beğen69
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Türkiye'de "OY VERME HAKKI" olan herkesin şu videoyu seyretmesi gerekiyor... youtube . com/shorts/PKjRr-P1Oqw .... 22-Aralık-2021'de 10 farklı ülkeden ("UGANDA" dahil) YAHUDİ DİN ADAMLARI (HAHAMLAR) Ankara'da Saray'da "RECEP" için DİNÎ TÖREN düzenlediler ve "TANRI ULU EFENDİMİZ ERDOĞAN'I KORUSUN" diye dua ettiler... Acaba, bu 10 farklı ülkeden ("UGANDA" dahil) YAHUDİ DİN ADAMLARININ "TANRI ULU EFENDİMİZ ERDOĞAN'I KORUSUN" diye dua etmelerinin sebebi nedir ? .. yukarıdaki videoyu mutlaka seyredin

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBurak Özdemir:

Konu ne, sen ne sacmaliyorsun ???

yanıt6
yanıt19
Haber YorumlarıHüseyin Kılıç:

Yani kıt aklınla senin boş yalanlarına ve algına inanayım öyle mi

yanıt0
yanıt3
Haber YorumlarıOsman Kustur:

hadi lan oradan sana çok şey yazarimda gerek duymuyorum

yanıt0
yanıt3
Tüm 31 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
