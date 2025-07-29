İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları

İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları
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ORC Araştırma'nın 23–27 Temmuz 2025 anketine göre CHP, İstanbul'da %32, Ankara'da %33,2 oyla birinci parti konumunda. AK Parti her iki şehirde CHP'yi yakından takip ediyor. MHP, DEM Parti, İYİ Parti ve Zafer Partisi ise %3 ila %8 arasında değişen oranlarla sıralamada yer aldı.

ORC Araştırma'nın 23–27 Temmuz 2025 tarihli son anketine göre, İstanbul ve Ankara'da siyasi tablo yeniden şekilleniyor. CHP her iki şehirde de ilk sırada yer alırken, AK Parti ile arasındaki fark kritik seviyede seyrediyor.

İSTANBUL'DA YARIŞ NEFES NEFESE

İstanbul'da 1980 katılımcıyla yapılan ankette CHP yüzde 32 ile birinci parti olurken, AK Parti %30,9 ile hemen arkasından geliyor. Dem Parti'nin oyu %7,2 seviyesinde ölçüldü. MHP %5,1, İYİ Parti %4,6, Zafer Partisi ise %4,3 ile yarışta dikkat çeken diğer partiler arasında yer aldı.

İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan son anketin sonuçları

ANKARA'DA FARK BİRAZ DAHA AÇIK

Ankara'da yapılan ankete 1570 kişi katıldı. CHP, başkentte %33,2 oy oranıyla ilk sırada. AK Parti %30,5 ile ikinci sırayı alırken, MHP'nin oy oranı %8,2 oldu. İYİ Parti %5,9, Zafer Partisi %4,5, DEM Parti ise %3,4 ile dikkat çekti.

İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan son anketin sonuçları

KARARSIZ SEÇMEN BELİRLEYİCİ OLACAK

Anket sonuçları, büyükşehirlerde CHP ile AK Parti arasındaki rekabetin sürmekte olduğunu gösterirken, seçmenin küçük partilere olan ilgisi de artıyor. Uzmanlara göre İstanbul ve Ankara'da seçimler, ittifak dengeleri ve kararsız seçmenin son tercihiyle şekillenecek.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

Demden de fayda yok artık, ankarada mansur 1 çivi çakmadı, istanbul durumu malum işadamları rüşvet kuyruğuna girmiş, neticede chp bitti gitti çok şükür.

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme81
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Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoglu:

dem artık akpkk oldu

yanıt36
yanıt7
Haber YorumlarıAycan Sumak:

buradaki beğeni butonlarıda bir nevi anlet müco kimin bittiği belli oluyor

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıSer_hat:

Sizin pisliğinizi,bıraktığınız borçları ödemekten olmasın o...

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıgjpr2bbhgy:

hala akp nasıl böyle bir oy oranına sahip olur Hey millet akıllan artık!

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme44
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Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoglu:

koyun çok amqq

yanıt34
yanıt12
Haber YorumlarıEmekli:

Birde emekli ile anket yapın 16800 TL ile nasıl yaşanır diye. Artık makarna bile pahalı. Seçimi bekliyoruz makarna dagıtacaklari icin

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıHasann hasann:

zamanın birinde cengiz holding başkanı M. Cengiz bey bu vatandaşlara hitaben bir şey söylemişti bilen bilir, demek ki haklı adam biz bundan zevk alıyoruz

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme10
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