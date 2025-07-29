İstanbul ve Ankara'da son durum! İşte iki büyükşehirde yapılan anketin sonuçları

ORC Araştırma'nın 23–27 Temmuz 2025 tarihli son anketine göre, İstanbul ve Ankara'da siyasi tablo yeniden şekilleniyor. CHP her iki şehirde de ilk sırada yer alırken, AK Parti ile arasındaki fark kritik seviyede seyrediyor.

İSTANBUL'DA YARIŞ NEFES NEFESE

İstanbul'da 1980 katılımcıyla yapılan ankette CHP yüzde 32 ile birinci parti olurken, AK Parti %30,9 ile hemen arkasından geliyor. Dem Parti'nin oyu %7,2 seviyesinde ölçüldü. MHP %5,1, İYİ Parti %4,6, Zafer Partisi ise %4,3 ile yarışta dikkat çeken diğer partiler arasında yer aldı.

ANKARA'DA FARK BİRAZ DAHA AÇIK

Ankara'da yapılan ankete 1570 kişi katıldı. CHP, başkentte %33,2 oy oranıyla ilk sırada. AK Parti %30,5 ile ikinci sırayı alırken, MHP'nin oy oranı %8,2 oldu. İYİ Parti %5,9, Zafer Partisi %4,5, DEM Parti ise %3,4 ile dikkat çekti.

KARARSIZ SEÇMEN BELİRLEYİCİ OLACAK

Anket sonuçları, büyükşehirlerde CHP ile AK Parti arasındaki rekabetin sürmekte olduğunu gösterirken, seçmenin küçük partilere olan ilgisi de artıyor. Uzmanlara göre İstanbul ve Ankara'da seçimler, ittifak dengeleri ve kararsız seçmenin son tercihiyle şekillenecek.