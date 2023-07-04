İstanbul Sözleşmesi'nden Çıkılmasının Ardından Kadın Cinayetleri Artıyor

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda; "Milyonlarca kadını ve çocuğu koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkalı tam iki yıl oldu. Bu hayati güvencenin yok edildiği dünden bugüne 608 kadın katledildi, 463 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Şimdi de kadınların yaşam hakkı için elde kalan tek mevzuat 6284 sayılı Kadına Şiddetin Önlenmesi Yasası iktidarın hedefinde. Buradan eşitlik düşmanı, kadın hakları düşmanı bu iktidarı uyarıyoruz. Cumhuriyetimiz döneminde kadının kazanılmış haklarından bir milim dahi geri gidilmesine izin vermeyeceğiz. 6284'ün yok edilmesine izin vermeyeceğiz ve er ya da geç İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçireceğiz" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda yerinden söz alarak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çakırözer şöyle konuştu:

"Milyonlarca kadını ve çocuğu koruyan İstanbul Sözleşmesi'nden çıkalı tam iki yıl oldu. Sözleşmenin ilk imzacısı olmakla övünüyorduk ama bir gecede tek kişinin hukuksuz kararıyla çıkıldı. Bu hayati güvencenin yok edildiği dünden bugüne 608 kadın katledildi. 463 kadın şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Şimdi de kadınların yaşam hakkı için elde kalan tek mevzuat 6284 sayılı Kadına Şiddetin Önlenmesi Yasası iktidarın hedefinde. Kadının yaşama hakkı ile nafaka ve miras gibi Medeni Kanun'dan doğan tüm hakları yok edilmek isteniyor. Buradan eşitlik düşmanı, kadın hakları düşmanı bu iktidarı uyarıyoruz. Cumhuriyetimiz döneminde kadının kazanılmış haklarından bir milim dahi geri gidilmesine izin vermeyeceğiz. 6284'ün yok edilmesine izin vermeyeceğiz ve er ya da geç İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden hayata geçireceğiz"