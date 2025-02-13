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İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama

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Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, CHP'li Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın yönetiminde belediyelere örgüt mensuplarının yerleştirildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı.

TERÖR SORUŞTURMASINDA 10 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P'nin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 10 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

12 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, PKK/KCK terör örgütünün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin "Emek Meclisi Üyesi", "İlçe Meclisi Üyesi", "Kadın Meclisi Üyesi", "Genel Meclis Üyesi", "Kültür Sanat Komisyonu Üyesi", "Delege Üyesi" gibi sözde sıfatlarla belediyelere yerleştirildiği tespiti üzerine gözaltı kararı verilmiş, 12 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Zanlıların daha önce DEM Parti'de faaliyet gösterdikleri öğrenilmişti.

Soruşturmada, HTS incelemeleri sonucu Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel'in 313, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür'ün ise 52 şüpheliyle irtibatının tespit edildiği kaydedilmişti. Yüksel ve Gür'ün irtibat kurdukları şüphelilerden 8'inin "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı, 8'inin ise aynı suçtan cezaevinde olduğu belirlenmişti.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN KIZI TERÖRİST ÇIKTI

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden biri olan Sancaktepe Belediyesi Meclis Üyesi E.G.'nin kızının terörist olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in destek verdiği E.G. ile eşi, kızları Dilan Gül'ü PKK'nın kırsal alanında ziyaret edip "hatıra" fotoğrafları çektirmiş.

İstanbul'da CHP'li belediyelere terör soruşturmasında 10 tutuklama
Kaynak: AA / Politika
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıFurkan inci:

Atatürk'ün partisini soktuğunuz duruma bak yazıklar olsun

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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

okadar oyu nasıl aldılar . hep chpkk die boşa söylenmedi

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

hdp verdiği desteği tabiki karşılığını alacak kadro verilecek ! CHP bunu biliyordu anlaşma böyleydi ! görünürde CHP almış belediyeyi ama arka planda pay edildi !! CHP demli kadroları işe almak zorunda

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Gün gelecek fetöye ne istedi ise verenlere yolunu gözleyenlere operasyonlar yapıldığında zannediyorum bu filmi başka bir versiyonunu izleyeceğiz

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Haber YorumlarıBaykan null:

Mehmet Demirtaş peki terörist başını TBMM'de kabul edenlere ne diyeceksiniz pkkkakmhp

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Haber YorumlarıSefa Altun:

AK-DEM NE OLACAK,APOYU MECLİESE GETİRECEK OLAN KİMLER...

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Haber YorumlarıYalçın Şen:

apoya çağrı yapanlarda alinacakmi içeri. bu nasıl bir tezatlık. korku dağları sarmış İmamoğlu na ulaşana kadar devam edecek bu operasyonlar. milleti alıştırma aşamasindalar şu an. zamanı gelince İmamoğlu nuda alacaklar.

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Haber YorumlarıMehmet Aydın:

PKK nın liderinenin kapısında medet umanlara da zannediyorum gün gelir hesap sorulur Hukujtan uzaklaşmak doğru değil Arandığında yerinde dursun

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

şaşırdıkmı malesefff

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Haber Yorumlarıxv78vpfypc:

CHP =PKK=KANDİL

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