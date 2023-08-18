İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Nevşehir'de konuştu

Haber: MERVE GÜVEN – Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir Avanos'taki Ayhanlar Köyü'nde vatandaşlara; " Cumhuriyet'i hassasiyetle koruyacağız, geliştireceğiz. Onun demokrasi kanallarını genişleteceğiz, ferahlatacağız Cumhuriyet'i. Birbirimizi sevmeyi, saymayı, saygı duymayı en üst seviyeye taşıyacağız. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Bazı sonuçları henüz elde edememiş olabiliriz. Ama biliniz ki vazgeçmek yok. Doğruyu bulmak, doğruyu yakalamak; iyiyi, güzeli elde etmek kolay mücadelelerle olmuyor. Biz de o mücadelenin neferiyiz. 100 yıllık bir Cumhuriyet mücadelesi veriyoruz, milletçe" sözleri ile seslendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri için Nevşehir'de…. İmamoğlu ilk olarak Avanos Ayhanlar Köyü'nü ziyaret etti. İmamoğlu, burada şunları söyledi:

"Alevi Bektaşi geleneği, Alevilik inancı bu toprakların çok önemli bir köküdür, derinliğidir. Artık 16 milyonluk şehirde bizim göreve başladığımız günden itibaren bir İnanç Masamız var. O masada imam da var, papaz da var, haham da var, Alevi dedesi de var. Şafi inancına sahip vatandaşlarımızın melesi de var. Her inançtan temsilcinin bulunduğu, kendi inancıyla ilgili yaşadığı birtakım sıkıntıları varsa dile getirdiği bir demokratik ortamı var etmiş olmanın gerçekten gururunu yaşıyorum. Bu konu inşallah hep birlikte, el birliğiyle bu tartışmayı kaldıracağız ortadan. Bizim insanımıza kendi inancını yaşayabileceği ve yaşatabileceği ortamı ona sağlayan bir ülke yönetimiyle, bir yerel yönetimiyle buluşacağı dönemi inşallah ülkemize, milletimize hep birlikte yaşatmaktır borcumuz. İnanın bunun partisi olmaz. Bunun siyaseti de olmaz. Bu insanlık borcudur. Bu insanlık görevidir. Bunun partisi olamaz. Böyle bakıyorum, meseleye. Bu coğrafyaya elimizden geldiğince katkı sunmayı, bir gözümüzün burada olduğunu; buradaki siyasi yöneticilerle, yerel yöneticilerle her zaman irtibatta olacağımızı bilmenizi istiyorum… İnşallah huzurla, keyifle; ülkemizin sıkıntılarını başından defettiği, ama yokluk, yoksulluk; ama deprem, ama hastalık… Birçok hususta kötülüklerden, birtakım sıkıntılardan uzak olduğumuz; mutlulukla, dayanışma içinde, bir ve beraber olduğumuz, güzel bir dönemi hep beraber var ederiz.

Unutmayalım ki, birlik ve beraberliğimizin en büyük teminatı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'i hassasiyetle koruyacağız, geliştireceğiz. Onun demokrasi kanallarını genişleteceğiz, ferahlatacağız Cumhuriyet'i. Birbirimizi sevmeyi, saymayı, saygı duymayı en üst seviyeye taşıyacağız. Eksiklerimiz olabilir, hatalarımız olabilir. Bazı sonuçları henüz elde edememiş olabiliriz. Ama biliniz ki vazgeçmek yok. Doğruyu bulmak, doğruyu yakalamak; iyiyi, güzeli elde etmek kolay mücadelelerle olmuyor. Biz de o mücadelenin neferiyiz. 100 yıllık bir Cumhuriyet mücadelesi veriyoruz, milletçe. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerini, prensiplerini ve Cumhuriyet'in değerlerini en doğru menzile, hep birlikte kavuşturma mücadelesi vereceğiz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. İşte o zaman yaşadığımız toprakları korumuş; doğasını, suyunu, ormanını korumuş oluruz; hem de gelecekte çok daha üretken, yaratıcı, içinde mucitlerin olduğu, üretimin daha ön planda olduğu; yoksulluğun değil zenginliğin konuşulduğu, paylaşımın adil yapıldığı, adaletin en üst seviyede olduğu bir ülkeyi hep birlikte var ederiz."

Ayhanlar ziyaretinin ardından, İmamoğlu'nun bir sonraki durağı Kapadokya Yeraltı Seramik Müzesi oldu. İmamoğlu burada, Anadolu motiflerinin olduğu eserlerle ilgili bilgi aldı.