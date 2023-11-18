İsrailli Esirlerin Aileleri Tel Aviv'den Batı Kudüs'e Yürüdü

İsrail ordusunun 43 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve destekçileri, esir takası talebiyle Tel Aviv'den 5 gün önce çıktıkları yürüyüşe tamamlayarak Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi önünde toplandı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırılarda kaçırılan ve Gazze'de tutulan 240'a yakın İsrailli esirin aileleri ve onlara destek veren binlerce İsrailli, 14 Kasım'da Tel Aviv'den yola çıkmalarının ardından bu akşam Batı Kudüs'e ulaştı.

Başbakanlık Ofisi önünde toplanan kalabalık, esirlerin fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıyarak, "Onları hemen eve getirin" sloganları attı.

Burada konuşan esir yakınları, Netanyahu hükümetinden elinden gelen her şeyi yapmasını talep etti.

Gazze'de 28 yaşındaki bir İsrailli esirin annesi Orin Gantz, burada yaptığı konuşmada, çocuklarının serbest kalması için 5 gün boyunca yürüdüklerine işaret ederek,"Gazze'ye yürümemiz gerekirse oraya da yürüyeceğiz. Nereye gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz, çocuklarımızdan vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Ailesinden 7 kişi Gazze'de esir tutulan Yuval Haran, "Yolculuk bitmedi. 43 gün çok uzun. Herkes evine dönene kadar her şekilde yola devam edeceğiz." diye konuştu.

İsrail'in 43 gündür aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze'deki yakınları için "zamanın giderek dolduğunu" aktaran aileler, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan ve Savaş Kabinesi'nden cevap beklediklerini duyurdu.

Ailelerin temsilcileri, gösterinin ardından akşam saatlerinde, İsrail hükümetinin Savaş Kabinesi'ndeki Bakanlar Benny Gantz ve Gadi Eizenkot ile görüşecek. Ancak aileler Başbakan Netanyahu ile de görüşmek istiyor.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İzzeddin el-Kassam Tugayları, 9 Kasım'da İsrail saldırısında ölen İsrailli esir kadın askerin ölmeden önce yaptığı konuşmanın videosunu yayımlamıştı.

13 Kasım'da yayımlanan videoda, Fas asıllı olduğunu söyleyen 19 yaşındaki "Faul Asiyani" adlı esir kadın asker, "Gazze'nin tamamı füze saldırısına maruz kalıyor. Benimle birlikte başka esirler var. Füzeler sebebiyle ölmekten korkuyoruz." demişti.

Asiyani, İsrail hükümeti ve ordusuna hitap ederek, "Lütfen saldırıları durdurun. Patlamalar buraya çok yakın." ifadelerini kullanmıştı.

Kassam Tugayları videonun sonunda Asiyani'nin İsrail saldırısı sonrasında öldüğünü gösteren görüntüyü yayımlamıştı.

Dün, ellerindeki esirlerin bir kısmını tedavi etmek üzere bakım merkezlerine naklettiklerini bildiren Kassam Tugayları, bir esirin ise İsrail'in sürekli bombardımanı nedeniyle panikatak sonucu öldüğünü duyurmuştu.

Kassam Tugayları daha önce de onlarca esirin İsrail bombardımanı sonucu öldüğünü duyururken esirlerden kaçının hayatta olduğu ve kaçının öldüğü bilinmiyor.