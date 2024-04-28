Kaza geçiren aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı

İsrail'de kırmızı ışıkta geçerek kaza yapan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in kaza nedeniyle kaburgalarının kırıldığı ve vücudunda morluklar olduğu açıklandı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i taşıyan resmi araç, Ramle kentinde 26 Nisan'da kırmızı ışıkta geçerek kaza yapmıştı. Başka bir araçla çarpışarak takla atan araçta bulunan İsrailli bakanın durumuna ilişkin açıklama geldi. Hadassah Hastanesine kaldırılan Ben-Gvir'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

YARALANAN KIZLARINDAN BİRİ TABURCU EDİLDİ

Hastane tarafından yapılan açıklamada, Bakanın geçirdiği kaza sonucu kaburgalarının kırıldığı kaydedildi. Vücudunda morluklar oluşan Bakan Ben-Gvir'in tedbir amacıyla bir gece daha hastanede kalacağı bildirilen açıklamada, kazada yaralanan kızlarından birinin ise taburcu edildiği aktarıldı.

GEÇEN YIL DA KIRMIZI IŞIKTA GEÇMESİ SONUCU KAZAYA KARIŞMIŞTI

Kırmızı ışıkta durmayan Ben-Gvir'i taşıyan resmi aracın başka bir araca çarptıktan sonra takla attığı kazada 3 kişi yaralanmıştı. İsrail medyası, Ben Gvir'in makam aracının son aylarda çok sayıda trafik ihlali yaptığına dair raporların olduğunu yazmıştı. Ben Gvir, geçtiğimiz yıl da aracının kırmızı ışıkta geçmesi sonucu başka bir kazaya daha karışmıştı. İsrail medyası da Gvir'in şoförüne trafik kurallarına uymaması yönünde talimat verdiğini bildirmişti.

"FİLİSTİNLİLER İNFAZ EDİLSİN"

Aşırı sağcı Ben-Gvir geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki kalabalığa son vermek için Filistinli esirlere idam cezasının uygulanmasını savunarak, "Filistinlilere yönelik ölüm cezasının hapishanelerin aşırı kalabalıklaşması sorununa doğru çözüm olduğunu" belirtmişti.