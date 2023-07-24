İsrail'de tartışmalı yargı reformu kapsamındaki Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran yasa tasarısı, mecliste yapılan oylamada kabul edildi. Ülkede şiddetli protestolara yol açan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme'nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmış oldu.

- İsrail Meclisi, Yüksek Mahkeme'nin yetkisini sınırlandıran yasa tasarısını onayladı

TEL AVİV - İsrail'de tartışmalı yargı reformu kapsamındaki Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran yasa tasarısı, mecliste yapılan oylamada kabul edildi.

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarı bugün 3'üncü kez mecliste oylamaya sunuldu. Tüm muhalefetin meclisi terk ederek boykot ettiği oylamada, yasa tasarı iktidardaki sağ koalisyonun 64 "evet" oyuyla kabul edildi. Ülkede şiddetli protestolara yol açan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme'nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmış oldu.

Oylama öncesi meclis binası önünde toplanan kalabalık, binaya girişi engellemeye çalıştı. Meclis çevresine barikat kuran İsrail polisi, protestoculara tazyikli su ile müdahale etti. Polis tarafından yapılan açıklamada, oylama öncesi 19 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yargı reformunun henüz oylama yapılmayan diğer kısımlarının kabul edilmesi durumunda hükümet, yargıçların atanmasında daha fazla yetki sahibi olacak ve hukuk danışmanlarını bakanlıklardan çıkarabilecek.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve müttefikleri yargı reformunun mahkemeler, milletvekilleri ve hükümet arasındaki yetkilerin dengelemesi için gerekli olduğunu savunurken, muhalefet ise söz konusu düzenlemeleri "darbe" olarak nitelendiriyor.

İsrail'in yazılı bir Anayasası bulunmazken, Yüksek Mahkeme en yüksek yargı organı olarak görev yapıyor. İsrail'de bir tasarının yasallaşması için mecliste üç farklı oturumda onaylanması gerekiyor.