İsrail malı ürünlere boykot çağrısı

Edirne'nin Keşan ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden grup, İsrail malı olan ürünlerine yapılan boykotun devam etmesi çağrısında bulundu.

Keşan'da İsrail protesto edilirken İsrail ürünlerinin boykot edilmesi çağrısı yapıldı

EDİRNE - Edirne'nin Keşan ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden grup, İsrail malı olan ürünlerine yapılan boykotun devam etmesi çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Meydanı'nda, çocukların da ellerinde İsrail'i protesto eden ifadelerin yazdığı pankartlar ile katıldığı yaklaşık 250 kişilik grup adına açıklama yapan Mustafa Kabakçılı, Kudüs'ün peygamberler şehri olduğunun altını çizerek, "Kudüs; Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin bizlere emanetidir. Kudüs; Müslümanlar için yeryüzü coğrafyasında en önemli 3 mescitten birisidir. Kudüs'ün içinde bulunduğu bugünkü hal, yer yüzündeki Müslümanların içini kanatmaktadır. Yahudiler Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi zalimlerdir, hainlerdir, bozgunculardır. İnsanlık bunlarla imtihan olmaktadır. Bizler bugün safımızı belli etmek için Filistinli kardeşlerimizin yanınızdayız, dualarımız her daim sizlerle demek için bu meydanda bir araya geldik." dedi.

"Yahudi mallarını boykota devam edelim"

İsrail malı olan ürünlere yönelik boykotun dünya genelinde gündemde tutulduğunu dile getiren Mustafa Kabakçılı, "Yahudi 2 şeyden anlar; bir kuvvetten, bir de boykottan. Yahudi'nin malını almayacaksın ve Yahudi'nin kuvvetle üzerine gideceksin. Boykot kendisini gösteriyor ve üzerimize düşeni yerine getirelim. Yahudi mallarını boykota devam edelim." diye konuştu. Protesto, duaların edilmesinin ardından sona erdi.