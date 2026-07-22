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İsrail-Lübnan görüşmelerinin 7'nci turu 4 Ağustos'ta Roma'da

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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmelerin 7. turunun 4 Ağustos'ta Roma'da yapılacağını açıkladı. Daha önceki 6. tur da Roma'da gerçekleşmişti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail ve Lübnan arasında devam eden görüşmelerin 7'nci turunun 4 Ağustos'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıkladı.

İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmelerin 7'nci turunun yeri ve tarihi belli oldu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, görüşmelerin 7'nci turunun 4 Ağustos'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacağını açıkladı. İsrail ve Lübnan tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

6'ncı tur da Roma'da yapılmıştı

İsrail ve Lübnan arasındaki görüşmelerin 6'ncı turu da 14-15 Temmuz'da Roma'da yapılmıştı. Görüşmenin ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki pilot bölgelerden çekilmeye başlamıştı ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri ise söz konusu bölgelerde kontrolü devralmıştı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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