İsrail'in Saldırılarına Cevap Verilmesi Gerekiyor

HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, İsrail'in, Katar'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin, "Somut ve caydırıcı bir tepki verilmediği sürece bu saldırılar yalnızca Katar'la sınırlı kalmayacak." dedi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısıyla bir kez daha ezber bozan bir pervasızlık örneğini ortaya koyduğunu söyledi.

İsrail'in, Katar'ı hedef alırken devşirilmiş istihbaratçılardan ciddi biçimde faydalandığını dile getiren Demir, "Bu durum Türkiye'de soykırımcı siyonist rejimle irtibatlı kişi ve kuruluşlarla ilgili daha ciddi tedbirlerin alınması gerekliliğini net bir şekilde bir kez daha ortaya koymuş oldu. Siyonist rejimin Katar'daki saldırısı sırasında Amerikan menşeli savunma sistemlerinin devreye girmemesi bir yana, iddialara göre bazı Batı ülkeleri saldırı için soykırımcı rejime istihbarat desteği sağlamıştır." diye konuştu.

İki yıldır Gazze'de durdurulmayan İsrail'in, İslam dünyasının elle tutulur bir tepki göstermemesinden güç alarak daha da pervasızlaştığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Her geçen gün vahşetin derecesi bir çıta daha yukarıya çıkmaktadır. Katar ve Yemen'e yönelik son saldırılar da bu durumun açık bir göstergesi ve bir sonucudur. Somut ve caydırıcı bir tepki verilmediği sürece bu saldırılar yalnızca Katar'la sınırlı kalmayacak. İslam coğrafyasının farklı bölgelerine de sıçrayacaktır ki son dönemde özellikle Türkiye'ye yönelik siyonistlerin tehditlerinin de ayyuka çıktığı yine hepimizce malum bir durum. Bu saldırılara yönelik tepkiler yalnızca kınama düzeyinde kalmamalı, Arap Birliği ve Körfez İşbirliği Konseyi bünyesinde siyonistlere karşı etkili ve caydırıcı adımlar atılarak tüm diplomatik, ekonomik ve askeri ilişkiler de derhal askıya alınmalıdır. Gazze'deki soykırımın durdurulması, ABD ve siyonistlere karşı ilk şart olarak dayatılmalı, Filistin direnişinin garantörlüğü derhal üstlenilmelidir."

Çocuk esirgeme kurumlarının yalnızca barınma ve eğitim hizmeti sunmakla yetinmemesi gerektiğini aktaran Demir, "Aynı zamanda çocukların güvenliğini, sağlığını ve ruhsal gelişimini de gözetmek gibi bir misyon yüklenmelidir. Aile ortamından mahrum kalan, şefkat ve merhamete muhtaç olan bu çocukların ahlaki faziletler kazanacak ve topluma yararlı birer fert olacak şekilde yetiştirilmesine daha fazla önem gösterilmelidir. Bu amaçla bu kurumların işleyişi ve faaliyetleri sıkı bir denetim altına alınmalıdır. Zaman zaman bu kurumlarda istismar, şiddet ve ihmal vakalarının yaşandığına dair vakalar da hepimizin takip ettiği gibi gündeme sıklıkla gelen hususlardan biridir." ifadesini kullandı.