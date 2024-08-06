İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan bir küstah paylaşım daha! Bu kez İmamoğlu ile birlikte Yavaş'ı da etiketledi

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı yeni bir paylaşım daha yaptı. Katz, yaptığı paylaşıma bu sefer sadece Ekrem İmamoğlu'nu değil Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları'nı da etiketledi.

INSTAGRAM'I BAHANE ETTİ

Katz yaptığı paylaşımda, "Dün, antisemit diktatör Erdoğan, ABD ve Batılı Devletlere sözel olarak saldırarak 'İsrail'deki Siyonistler tarafından esir alındıklarını' söyledi. Erdoğan, esir alınmış biri varsa, bu senin diktatörlüğün altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. 57 milyon Türk Instagram kullanıcısının bu platforma erişimini kısıtlıyorsun ancak kendi özel Instagram hesabını erişime açık tutuyorsun. Şahsıma karşı gerçekleştirilen saldırılar, gerek Türkiye vatandaşlarına gerekse de dünya vatandaşlarına gerçeği ifşa etmemi engellemeyecek. Hamas'ı kucaklayan bir lider, kendi halkına diktatör gibi baskı uygulayan bir lider diktatördür" ifadelerini kullandı.

İşte Katz'ın hadsiz paylaşımı;

İMAMOĞLU HADDİNİ BİLDİRMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Katz'ın kendisini paylaşımına etiketlemesine cevap vererek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı'na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum. Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman" demişti.