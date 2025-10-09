Haberler

İsrail'den Zorla Sınır Dışı Edilen Milletvekilleri İstanbul'a Dönüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafından alıkonulan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşmaları bekleniyor. Milletvekilleri, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmışlardı.

AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAKLAR

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, İsrail tarafından alıkonulan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşmalarının öngörüldüğünü açıkladı. Partiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekilimiz Mehmet Atmaca ve Denizli Milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Özgürlük Filosu'nda birlikte hareket ettikleri diğer aktivistler serbest bırakılmadan dönmeyi reddetmelerine rağmen, saat 12.48 itibarıyla alıkonuldukları İsrail'den zorla sınır dışı edilerek Azerbaycan'a gönderilmişlerdir. Özgürlük Filosu'yla Gazze'ye hareket eden ve halen İsrail hapishanelerinde tutulan aktivistlerimizin tamamının güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşü amacıyla yetkili mercilerle görüşmelerimiz devam etmektedir. Azerbaycan'la resmi temaslar sağlanmış olup, milletvekillerimizin bugün Türkiye saatiyle 21.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşmaları öngörülmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.