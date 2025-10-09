İsrail'den Zorla Sınır Dışı Edilen Milletvekilleri İstanbul'a Dönüyor

AKŞAM İSTANBUL'DA OLACAKLAR

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, İsrail tarafından alıkonulan Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün ve Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca'nın, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşmalarının öngörüldüğünü açıkladı. Partiden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Hatay Milletvekilimiz Necmettin Çalışkan, Bursa Milletvekilimiz Mehmet Atmaca ve Denizli Milletvekilimiz Sema Silkin Ün, Özgürlük Filosu'nda birlikte hareket ettikleri diğer aktivistler serbest bırakılmadan dönmeyi reddetmelerine rağmen, saat 12.48 itibarıyla alıkonuldukları İsrail'den zorla sınır dışı edilerek Azerbaycan'a gönderilmişlerdir. Özgürlük Filosu'yla Gazze'ye hareket eden ve halen İsrail hapishanelerinde tutulan aktivistlerimizin tamamının güvenli bir şekilde ülkelerine dönüşü amacıyla yetkili mercilerle görüşmelerimiz devam etmektedir. Azerbaycan'la resmi temaslar sağlanmış olup, milletvekillerimizin bugün Türkiye saatiyle 21.50'de İstanbul Havalimanı'na ulaşmaları öngörülmektedir."