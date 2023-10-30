İsrail Başbakanı Netanyahu'nun maketi Afyonkarahisar'da üst geçide asıldı

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Asya Tufanı operasyonu sonrası Gazze'yi 24 gündür bombalamaya devam ediyor. İsrail bombaları masum sivilleri hedef alırken, Gazze'de şu ana kadar 8 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki zulüm nedeniyle birçok Müslüman ülkesinde İsrail'e ve Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik tepkiler yükselmeye devam ediyor. Son örnek ise Afyonkarahisar'dan geldi.

AFYON'DA MAKETİNİ ASTILAR

Afyonkarahisar kent merkezindeki Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan üst geçide bu sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun maketi asıldı.

"TERÖRİST İSRAİL"

Boynundan iple asılan maketin üzerinde "Terörist İsrail" yazısı yer aldı. Maket üst geçitten kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.