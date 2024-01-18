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Isparta Belediyesi Camilere Yeni Tuvaletler Yaptı

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Isparta Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki Yeni Sanayi Camii ve Çünür Mahallesi'ndeki Hz. Ali Camiine yeni tuvalet yapıldı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla camilerin çevre düzenleme ve tuvaletlerinin yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

Isparta Belediyesi, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki Yeni Sanayi Camii ve Çünür Mahallesi'ndeki Hz. Ali Camiine yeni tuvalet yapıldı.

Isparta Belediyesi tarafından şehirdeki camilerin çevre düzenleme ve tuvaletlerini yenileme çalışmaları tüm hızıyla deva ediyor. Bugüne kadar farklı mahallelerde birçok caminin çevre düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi, taban döşemeleri yenilendi, tuvaletleri bakımdan geçirilip modern bir hale getirildi. Bu çerçevede Yeni Sanayi Sitesi'ndeki Yeni Sanayi Camii tuvaletleri yenilenirken, Çünür Mahallesi'ndeki Hz. Ali Camiine yeni tuvalet yapıldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha önce Yeni Sanayi Sitesi esnafıyla buluşmasında gelen talep üzerine Yeni Sanayi Camisinin tuvaletlerinin tamamen yenilenmesi talimatını vermişti. Günün şartlarına uygun olmayan kullanışsız tuvaletler yıkılırken, yerine bay, bayan ve engellilerin yararlanabileceği tuvaletler ile müştemilat inşa edildi.

Yeni Sanayi Camii İmam Hatibi Mehmet Gezgin, Yeni Sanayi Camiinin 1973 yılında hizmete açıldığını belirterek, caminin ve müştemilatının o günden bu yana hizmet verdiğini söyledi. 50 yıldır kullanılan tuvaletlerin yıprandığını belirten Gezgin, esnaf buluşması sırasında Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'den cami tuvaletlerinin yenilenmesi talebinde bulunduklarını ve bu talebin yerine getirildiğini ifade etti. Gezgin, "Tuvaletimiz uzun zaman önce tamamlanmıştı, tertemiz hizmete açtık. Vatandaşlarımızdan ve misafirlerimizden oldukça iyi dönüşler alıyoruz. Temizlik imandandır hadisi şerif düsturunca hareket eden ecdadımız şehirleri imara başlamadan önce temizlik anlayışıyla başlarlar. Şehrimizin birçok noktasında görüldüğü üzere, özellikle belediye başkanımızın şehir merkezinde yaptığı temizlik çalışmaları ve tuvalet inşası ile yenileme çalışmalarından halkımız da biz de çok memnunuz. Temizlik inşasından biz de tüm camiler gibi nasibimizi aldık. İnşallah bahar aylarıyla beraber camimizin peyzaj ve çevre düzenlemesi yapılacak. Tuvaletlerimiz engelli, bay ve bayan olmak üzere çok modern şekilde yapıldı" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, talep üzerine Çünür Mahallesi'ne inşa edilen Hz. Ali Camiine tuvalet yapılması talimatı vermişti. Hz. Ali Camiinin avlusuna bay, bayan ve engelli tuvaletleri inşa edilirken, tuvaletlerin çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Çünür Mahallesi Hayırlar Derneği Başkanı Mustafa Solmaz, Hz. Ali Camiinin yapımına 2017 yılında başladıklarını ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in cami inşaatına malzeme desteği verdiğini söyledi. Caminin tuvalet ihtiyacı için de Başkan Başdeğirmen'den talepte bulunduklarına değinen Solmaz, "Belediye Başkanımız sağ olsun bizi kırmadı, tuvalet talebimizi yerine getirdi" diye konuştu.

Çünür Mahallesi Muhtarı Hasan Derebek de mahallelerinde 1'i inşaat halinde olmak üzere toplam 6 cami bulunduğunu, Isparta Belediyesi'nin camilerin bakım ve temizliğini sürekli yaptığını kaydetti. Derebek, "Hz. Ali Camiinin tuvaleti yoktu. Belediye Başkanımızdan bu konuda talepte bulunduk" ifadelerinde bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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