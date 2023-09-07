İspanya, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar'a devlet nişanı takdim etti

İspanya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'a, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi olarak görev yaptığı dönemdeki katkılarından dolayı devlet nişanı takdim etti. Akçapar, İspanya'nın Türkiye ile olan ilişkilerin yüksek değerini gösteren bu nişanı almanın gururunu dile getirdi.

İspanya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'a, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi olarak görev yaptığı ve iki ülke arasındaki iyi ilişkileri teşvik ettiği dönemdeki katkılarından dolayı devlet nişanı takdim etti.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliğince Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Akçapar'a, Katolik İsabel Kraliyet Nişanı (Encomienda de la Orden Isabel la Católica) takdim töreni için düzenlenen resepsiyona, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Bakan Yardımcısı Akçapar, İspanya tarafından verilen bu devlet nişanının Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilere verilen yüksek değeri gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi olarak görev aldığı dönemde "en iyi büyükelçi arazide olandır" anlayışıyla İspanya'nın her köşesinde Türkiye'yi, Türk milletini, kültürünü ve iş dünyasını temsil ettiğini söyledi.

Akçapar, İspanya'nın Türkiye'nin en yakın işbirliği ortaklarından ve müttefiklerinden biri haline geldiğini vurgulayarak, ikili ilişkilerin her geçen yıl daha da derinleştiğini ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ifade etti.

Akdeniz'in ortak tarihinde belirleyici olabilmiş 2 büyük millet ve 2 köklü devlet olduklarına dikkati çeken Akçapar, "Avrupa'nın iki kapısıyız. Kıtanın en batısı ve en doğusundaki güçlü kaleleriz. Medeniyet pınarlarıyız. Kendi boyutlarımızın çok çok ötesinde etki doğurabilen geçmişten geleceğe büyük oyuncularız. Ülkelerimiz aynı siyasi değerleri paylaşıyor. Uluslararası meselelere yapıcı ve çözüm bulucu anlayışla yaklaşıyoruz ve birçok konuda Türkiye ve İspanya ortak stratejik vizyona sahip." dedi.

Akçapar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İspanya ile Türkiye arasındaki dostluk bağlarının somut örneğine bir kez daha rastlandığını anımsatarak, Türk milletinin, zor dönemlerde İspanya'nın uzattığı yardım elini daima hatırlayacağını vurguladı.

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine dair Akçapar, "İspanya, Türkiye'nin AB'ye üyeliğine Avrupa bakımından da sadece arzu edilen değil, aynı zamanda ihtiyaç duyulan stratejik bir hamle olduğunu en iyi bilen AB ülkesidir. Tam üyelik hedefimize verdiğiniz desteği daha da güçle ve ısrarla göstererek tarihi bir rol oynayacağınıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Fransisco Javier Hergueta Garnica da Akçapar'ın, çok enerjik ve aktif olması nedeniyle Madrid'deki büyükelçiler arasında çok ayrı yeri olduğunu belirterek, sürekli seyahat edip yeni insanlarla bağlantı kurduğunu ve onunla çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Akçapar'ın bir dergi tarafından Madrid'teki büyükelçiler arasındaki "en iyi yabancı büyükelçi" seçildiğini aktaran Garnica, Akçapar'a ve Dışişleri Bakanlığına teşekkür ederek, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizi ve Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamındaki çabalarını takdir ettiklerini söyledi.

Katolik İsabel Kraliyet Nişanı, İspanya'da başarıları ödüllendirmek için verilen üst düzey devlet nişanı konumunda bulunuyor.

Nişan, İspanyol milletinin kendisiyle veya uluslararası toplumun geri kalanıyla mevcut dostluk ve işbirliği ilişkisinin güçlendirilmesinde önemli katkıları bulunan İspanyol veya yabancı kişilere, sivil nitelikteki olağanüstü davranışlarının ödüllendirilmesi amacıyla veriliyor.