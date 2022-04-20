İsmail Ok'un baş döndüren siyasi trafiği! MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
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İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından AK Parti'ye katılan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un Cumhur ittifakına dönüş rotası hayli enteresan... Bir dönem MHP'den milletvekili olan Ok, 2017'de partiden ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye geçmişti. Yerel seçimlerde belediye başkan adayı ilan edilen Ok, grupta Akşener'in elini öptüğü anlar gündem yaratmıştı. Siyasi kariyerindeki seyirle dikkat çeken İsmail Ok, MHP rozetiyle çıktığı Cumhur İttifakı'na AK Parti rozetiyle dönmüş oldu.
Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok'un AK Parti'ye katılımı bugün grup toplantısında gerçekleşti. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün bir müjdemiz daha var. Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz" diyerek İsmail Ok'u kürsüye davet edip AK Parti'ye katılım rozetini taktı.
Kürsüde konuşma gerçekleştiren ve Erdoğan'ın da sık sık alkışladığı İsmail Ok, "Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı. Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 286 oldu.
Bir dönem MHP'den milletvekili olan İsmail Ok, partinin Merkez Disiplin Kurulu tarafından 2017 yılında ihraç edilmişti. Ok'un ihraç gerekçeleri arasında "Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozma" ibaresi yer almıştı.
İYİ Parti'ye geçen İsmail Ok, yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilince grupta Meral Akşener'in elini öpmüştü.
Şubat ayında İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerini hatırlatmış, "CHP – HDP işbirliği ne olacak?" sorusuna Akşener'in kayıtsız kaldığını ileri sürmüştü.