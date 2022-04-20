İsmail Ok'un baş döndüren siyasi trafiği! MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu

Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok'un AK Parti'ye katılımı bugün grup toplantısında gerçekleşti. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Bugün bir müjdemiz daha var. Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok kardeşimizi de ailemize katıyoruz" diyerek İsmail Ok'u kürsüye davet edip AK Parti'ye katılım rozetini taktı.

AK PARTİ'NİN SANDALYE SAYISI 286 OLDU

Kürsüde konuşma gerçekleştiren ve Erdoğan'ın da sık sık alkışladığı İsmail Ok, "Cumhur İttifakı dedim, AK Parti'de mücadelede ben de varım dedim" ifadelerini kullandı. Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un katılmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 286 oldu.

MHP'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Bir dönem MHP'den milletvekili olan İsmail Ok, partinin Merkez Disiplin Kurulu tarafından 2017 yılında ihraç edilmişti. Ok'un ihraç gerekçeleri arasında "Partinin birlik ve beraberliğini ciddi şekilde bozma" ibaresi yer almıştı.

AKŞENER'İN ELİNİ ÖPMÜŞTÜ

İYİ Parti'ye geçen İsmail Ok, yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edilince grupta Meral Akşener'in elini öpmüştü.

AKŞENER'İ KAYITSIZ KALMAKLA SUÇLAMIŞTI

Şubat ayında İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerini hatırlatmış, "CHP – HDP işbirliği ne olacak?" sorusuna Akşener'in kayıtsız kaldığını ileri sürmüştü.

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