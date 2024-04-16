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İşçiler Seçimlerde İktidara Mesaj Verdi

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EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, işçilerin seçimlerde iktidara mesaj verdiğini söyledi.

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde iktidarın ve Cumhur İttifakı'nın oy kaybettiğini ifade etti.

İşçi ve emekçilerin seçimlerde iktidara mesaj verdiğini aktaran Demir, parti olarak işçilerin yaşadığı zor durumları aktardıklarını dile getirdi.

Sevda Karaca Demir, işçilerin yerel yönetimlerde yaptığı tercihle iktidarı cezalandırdığını savunarak, "Önümüzdeki dönem büyük mücadelelerin dönemi olacak." dedi.

Asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerinde belirlenmesi gerektiğini kaydeden Demir, okullarda da öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek verilmesini istedi.

EMEP'li Demir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde işçilerin gücünü göstereceğine inandığını dile getirdi.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

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