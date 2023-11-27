İran ve İsviçre Dışişleri Bakanları Filistin'deki Gelişmeleri Görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Filistin'deki gelişmeler ve ikili ilişkilere dair görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin toplanacağı hatırlatıldı ve insani yardımların gönderilmesi ve çatışmaların önlenmesi önemine vurgu yapıldı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Filistin'deki gelişmeler ve ikili ilişkilere dair görüş alışverişinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan ile Cassis telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin çarşamba günü dışişleri bakanları düzeyinde toplanacağını hatırlatan Abdullahiyan, "Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılara ve zorunlu göç politikasına son verilmesi, insani ablukanın kaldırılması, ilaç, gıda, yakıt gibi insani yardımların gönderilmesinin öncelikli konular arasında yer aldığını ve bu hedeflere ulaşmanın uluslararası işbirliğine bağlı olduğunu" belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis de Filistin'deki mevcut duruma ilişkin endişelerini dile getirerek, esirlerin serbest bırakılması, sivillere destek verilmesi, insani yardımların gönderilmesi ve çatışmaların tırmanmasının önlenmesinin önemine işaret etti.

İsviçre'nin "Sivillerin can güvenliğinin sağlanması, insani hakların gözetilmesi için istişarelere devam ettiğini dile getiren Cassis, "insani ara"nın uzatılmasını umduklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Bu kapsamda 4 günde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlandı.

Katar Dışişleri Bakanlığı bu akşam yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucu "insani aranın" 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.