İran müzakere heyeti İsviçre'den ayrıldı

İran medyası, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki heyetin, Bürgenstock kasabasında 18 saat süren yoğun müzakerelerin ardından bugün İsviçre'den ayrıldığını bildirdi.

İsviçre'nin Bürgenstock kasabası dün önemli bir ana ev sahipliği yaptı. ABD Başkan Yardımcısı James David Vance başkanlığındaki heyet ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki heyet, Pakistan ve Katar arabuluculuğunda bir araya gelerek, kalıcı barış müzakerelerinin ilk turunu tamamladı. İran medyası, 18 saat süren yoğun müzakerelerin ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf başkanlığındaki heyetin bugün İsviçre'den ayrıldığını bildirdi.

Garibabadi'nin başkanlığındaki heyet, teknik görüşmeleri sürdürecek

ISNA ve Tasnim haber ajansları, İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin başkanlık ettiği teknik heyetin ise İsviçre'de kalmaya devam ettiğini ve İslamabad Mutabakat Zaptı çerçevesindeki teknik görüşmeleri sürdüreceğini bildirdi.

Dünkü müzakere turuna katılan İran heyetinde Meclis Başkanı Galibaf'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi üst düzey isimler yer almıştı. - BURGENSTOCK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı