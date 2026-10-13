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İran, RAF Fairford suçlaması sonrası İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini çağırdı

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İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin RAF Fairford üssüne yönelik şüpheli saldırı planı suçlaması üzerine İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Bakanlık, suçlamalara kanıt sunulmaması halinde ikili ilişkilerin ciddi şekilde gözden geçirileceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin RAF Fairford hava üssüne yönelik şüpheli saldırı planı konusunda Tahran yönetimini suçlaması nedeniyle İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere hükümetinin RAF Fairford hava üssüne yönelik şüpheli saldırı planı konusunda Tahran yönetimini suçlaması sonrası harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisini bakanlığa çağırdı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İngiltere hükümeti, söz konusu olaya ilişkin İran'a yönelttiği suçlamaları destekleyen belge ve kanıtları en kısa sürede sunmalıdır. Aksi takdirde İran, ikili ilişkilerini ciddi şekilde gözden geçirecektir" denildi.

İngiltere şüpheli saldırı konusunda İran'ı işaret etmişti

İngiltere'de bulunan ve ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Fairford üssü, 27 Eylül Pazar günü yaşanan şüpheli bir olayla gündeme gelmişti. 3 minibüs ile üsse doğru hareket ettikleri belirlenen 20'li yaşlarındaki 5 kişi Gloucestershire kırsalında "patlayıcı ve terör suçları" şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen diğer 2 kişi de 1 Ekim ve 6 Ekim tarihlerinde gözaltına alınırken, tüm şüpheliler kefaletle serbest bırakılmıştı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, saldırı planı şüphelerine yol açan olayla ilgili yaptığı son açıklamada, "Değerlendirmemize göre, planın İran'da koordine edilmiş olmasının yüksek ihtimal olduğunu ve neredeyse kesin olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yönlendirildiğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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