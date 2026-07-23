Haberler

Arakçi: ABD'nin baskıcı tutumu sorun

Arakçi: ABD'nin baskıcı tutumu sorun
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran arasındaki müzakere çıkmazına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorun, mantıksız, aşırı ve baskıcı olan Amerikan yaklaşımıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD- İran arasındaki müzakere çıkmazına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorun, mantıksız, aşırı ve baskıcı olan Amerikan yaklaşımıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD- İran arasındaki müzakere çıkmazına ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ilerlemesinin nedeninin ABD'nin baskıcı tutumu olduğunu ifade ederek, "Sorun, mantıksız, aşırı ve baskıcı olan Amerikan yaklaşımıdır" dedi.

ABD'nin tutumundan vazgeçmemesi halinde görüşmelerde herhangi bir ilerleme olmayacağını aktaran Arakçi, "İran'ın halkına ve çıkarlarına saygı göstermenin başka bir alternatifi olmadığını anlayana kadar, ilerleme için gerekli şartlar oluşmayacak" dedi.

ABD'nin tutumu değişene kadar müzakere etmenin veya mesaj alışverişinde bulunmanın bir anlamı olmadığını belirten Arakçi, "Politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Moskova'da savaş uçağı düştü

Moskova'da savaş uçağı düştü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise

LGS'den 500 tam puan aldı! İşte Vanlı Meryem'in tercih edeceği lise
Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi

Tam ikna edilmişken kayıp düştü: Polis böyle izledi
Barcelona, Karim Adeyemi'yi kadrosuna kattı

Barcelona bedavaya dünya yıldızını aldı
Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu

Anlaşmaya vardıkları Fenerbahçeli futbolcuyu duyurdu
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

3 çocuğun çığlığı Burcu'yu kurtaramadı
Fenerbahçe'de 7 istifa birden! Aziz Yıldırım'ın en yakınındaki isim bıraktı

Fenerbahçe'de deprem! 7 isim birden istifa etti
Kylian Mbappe'ye ahlaksız teklif! Telefon edip otel odasına çağırdı

Mbappe'ye olay cinsel ilişki teklifi: Otel odasına çağırıp...