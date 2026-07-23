Arakçi: ABD'nin baskıcı tutumu sorun

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD- İran arasındaki müzakere çıkmazına ilişkin yaptığı açıklamada, "Sorun, mantıksız, aşırı ve baskıcı olan Amerikan yaklaşımıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD- İran arasındaki müzakere çıkmazına ilişkin açıklamada bulundu. Arakçi, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin ilerlemesinin nedeninin ABD'nin baskıcı tutumu olduğunu ifade ederek, "Sorun, mantıksız, aşırı ve baskıcı olan Amerikan yaklaşımıdır" dedi.

ABD'nin tutumundan vazgeçmemesi halinde görüşmelerde herhangi bir ilerleme olmayacağını aktaran Arakçi, "İran'ın halkına ve çıkarlarına saygı göstermenin başka bir alternatifi olmadığını anlayana kadar, ilerleme için gerekli şartlar oluşmayacak" dedi.

ABD'nin tutumu değişene kadar müzakere etmenin veya mesaj alışverişinde bulunmanın bir anlamı olmadığını belirten Arakçi, "Politikalarını yeniden gözden geçirmeleri gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı