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İran Dışişleri Bakanı Arakçi, saldırıların ardından Fidan dahil 6 mevkidaşıyla görüştü

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Kuveyt ve Bahreyn'e yönelik saldırıların ardından Türkiye, Fransa, Katar, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkesinin Kuveyt ve Bahreyn'e gerçekleştirdiği saldırıların ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Fransa, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Devrim Muhafızlarının ABD'ye misilleme olarak Kuveyt ve Bahreyn'deki hedeflere yönelik saldırılarının ardından 6 ülkeden mevkidaşı ila temasa geçti. Bakan Arakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, Mısır Dışişleri Badr Abdelatty, Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Bakan Arakçi'nin Pakistanlı mevkidaşı Dar ile yaptığı görüşmeye ABD-İran arasında arabuluculuk çalışmalarında yer alan Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir de katıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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