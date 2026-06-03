17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 503 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 503 şüphelinin yakalandığını, 261'inin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin vatandaşları toplam 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı : 17 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı toplamda 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı, 261'i tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı