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17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 503 gözaltı

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İçişleri Bakanlığı, nitelikli dolandırıcılık şebekelerine yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonlarda 503 şüphelinin yakalandığını, 261'inin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin vatandaşları toplam 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı : 17 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık' şebekelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşlarımızı toplamda 985 milyon 507 bin TL dolandırdığı tespit edilen 503 şüpheli yakalandı, 261'i tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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