Haberler

Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk istemiyor, Dursun Özbek'e de söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da Okan Buruk'un gelecek sezon kadroda düşünmediği Victor Nelsson ile yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Danimarkalı stoper için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

  • Okan Buruk, Victor Nelsson'u yeni sezon kadrosunda düşünmüyor ve bu kararını Başkan Dursun Özbek ile yönetime iletti.
  • Galatasaray yönetimi, Buruk'un raporu doğrultusunda Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
  • Nelsson'un Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor; öncelik bonservisli satış, aksi halde sözleşme feshi gündemde.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi kadro planlaması şekillenmeye başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un, Victor Nelsson'u gelecek sezon kadrosunda düşünmediği öne sürüldü.

OKAN BURUK'TAN NELSSON KARARI

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşmeye başladı. Sarı-kırmızılılarda uzun süredir geleceği tartışılan Victor Nelsson'un takımdan ayrılmaya en yakın isimlerden biri olduğu belirtildi.

YÖNETİME AÇIKÇA İLETTİ

Sözcü'nün haberine göre Teknik Direktör Okan Buruk, Danimarkalı stoperi yeni sezon planlamasında kesinlikle düşünmüyor. Tecrübeli çalıştırıcının bu kararını Başkan Dursun Özbek ve yönetime ilettiği aktarıldı.

Galatasaray yönetiminin de Buruk'un raporu doğrultusunda Nelsson için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlandığı ifade edildi.

AYRILIK İÇİN FORMÜLLER MASADA

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını İtalya Serie A ekiplerinden Verona'da kiralık olarak geçiren Victor Nelsson'un Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılıların önceliğinin oyuncuyu bonservisiyle göndermek olduğu belirtilirken, beklenen tekliflerin gelmemesi halinde sözleşme feshi seçeneğinin de gündemde olduğu kaydedildi.

VERONA PERFORMANSI

27 yaşındaki savunma oyuncusu, geride kalan sezonda Verona formasıyla 38 resmi karşılaşmada görev yaptı. Danimarkalı stoper bu süreçte gol veya asist katkısı üretemedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
AK Parti'de Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanları görevden alındı

AK Parti'de 4 il başkanı görevden alındı

Özel: Kemal Bey, İmamoğlu'na cezaevinde genel başkanlık teklif etti

Özgür Özel bombayı patlattı! İmamoğlu'na cezaevinde olay teklif
İran füzelerle vurdu! Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda can kayıpları ve ağır hasar oluştu

İran füzelerle vurdu! Havalimanında can kayıpları ve ağır hasar oluştu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı

Çobanın hayatını kaybettiği kazada sürücünün kimliği şaşırttı
Ünlü sunucu duyurdu: Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli

Sibel Can evleniyor, yeri de tarihi de belli
İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Nazlı Bulum evleniyor

İlk cinsel deneyim itirafıyla gündem olmuştu! Evlenmeye hazırlanıyor
Alexander Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta

Sörloth'u duyurdular! Fener taraftarı şokta
Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! Yıldız ismin genç hali olay oldu

Kim olduğunu görenler hayret ediyor
Taraftar deli olacak! Fener'in eski yıldızı Galatasaray'ı bekliyor

Taraftar deli olacak! Fener'in yıldızı Galatasaray'ı bekliyor
Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim

Anlaşma tamam! İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim