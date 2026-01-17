İran dini lideri Hamaney, protestolarda binlerce kişinin öldüğünü kabul etti

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, son protestolar sırasında binlerce kişinin öldüğünü ilk kez kamuoyu önünde kabul etti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'da halka hitap etti. Hamaney, protestolar sırasında binlerce kişinin öldüğünü ilk kez kabul etti. Hamaney, "İsrail ve ABD ile bağlantılı olanlar, iki haftadan uzun süren ve İran'ı sarsan protestolar sırasında büyük hasara yol açtı ve binlerce insanı öldürdü" ifadelerini kullandı. ABD ve İsrail'i şiddet olaylarına doğrudan karışmakla suçlayan Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ı "suçlu" olarak nitelendirdi. Hamaney, "Son fitne bir Amerikan fitnesiydi ve ABD'nin hedefi İran'ı yutmaktı. ABD Başkanını İran milletine verdiği zararlar, can kayıpları ve yönelttiği iftiralar nedeniyle suçlu görüyoruz. İran karşıtı son ayaklanma, ABD Başkanı'nın bizzat müdahil olması bakımından farklıydı" dedi. Hamaney, İran'ın sınırlarının ötesinde bir gerilimi tırmandırmaktan kaçınacağını, ancak sorumluların sonuçlarıyla yüzleşeceğini belirtti. Hamaney, "Ülkeyi savaşa sürüklemeyeceğiz, ancak yerli veya uluslararası suçluların cezasız kalmasına da izin vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle İran milleti, tıpkı isyanın belini kırdığı gibi isyancıların da belini kıracaktır" şeklinde konuştu.

İnternet hizmeti kısmen yeniden başlatıldı

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle uygulanan internet kesintisi ise bugün hafifletildi. İran medyası, bazı kullanıcılar için internet hizmetinin yeniden sağlandığını bildirdi. SMS hizmetinin de yeniden aktif hale getirildiği aktarıldı. İnternet gözlem grubu NetBlocks yaptığı açıklamada, "İran'da 200 saatlik kesintinin ardından bu sabah internet bağlantısında çok hafif bir artış gözlemlendi" bilgisini paylaştı. Bağlantının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 2'si civarında olduğu ifade edildi.

Ülkedeki protestolar sırasında güvenlik güçleri, protestocular ve tarafsız siviller dahil 3 bin 90 kişi hayatını kaybetmişti. - TAHRAN