İran'dan Umman Denizi'nde füze atışı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin "Şehit Muhammed Nazeri" adıyla dün başlattığı tatbikatın ikinci gününde, uzun menzilli balistik ve seyir füzeleriyle Umman Denizi'ndeki hedefler eş zamanlı ve yüksek isabetle vuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri tarafından Basra Körfezi'nde "Şehit Muhammed Nazeri" adıyla dün başlatılan geniş çaplı İktidar Tatbikatı ikinci gününde devam ediyor. DMO tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın bugün gerçekleştirilen ikinci aşamasında Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde Deniz Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli çok sayıda balistik ve seyir füzesinin ateşlendiği bildirildi. Kadir-110, Kadir-380 ve Kadir seyir füzeleri ile 303 balistik füzesinin, ülkenin iç kesimlerindeki çeşitli noktalardan fırlatılarak Umman Denizi'nde önceden belirlenen tüm hedefleri eş zamanlı ve yüksek isabetle imha ettiği kaydedildi.

ABD savaş gemilerine uyarı yapılmıştı

Tatbikatın ilk gününde ise "Nevvab", "Mecid" ve "Misak" adlı gelişmiş hava savunma sistemlerinin kullanıldığı, gözetleme, saldırı ve takip amaçlı füze, İHA ve elektronik harp unsurlarının devreye alındığı belirtilmişti. Ayrıca tatbikat sırasında bölgede bulunan ABD savaş gemilerine Devrim Muhafızları Donanması tarafından uyarı mesajı gönderildiği ifade edilmişti. - TAHRAN