Haberler

İran'dan Umman Denizi'nde füze atışı

İran'dan Umman Denizi'nde füze atışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin "Şehit Muhammed Nazeri" adıyla dün başlattığı tatbikatın ikinci gününde, uzun menzilli balistik ve seyir füzeleriyle Umman Denizi'ndeki hedefler eş zamanlı ve yüksek isabetle vuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin "Şehit Muhammed Nazeri" adıyla dün başlattığı tatbikatın ikinci gününde, uzun menzilli balistik ve seyir füzeleriyle Umman Denizi'ndeki hedefler eş zamanlı ve yüksek isabetle vuruldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri tarafından Basra Körfezi'nde "Şehit Muhammed Nazeri" adıyla dün başlatılan geniş çaplı İktidar Tatbikatı ikinci gününde devam ediyor. DMO tarafından yapılan açıklamada, tatbikatın bugün gerçekleştirilen ikinci aşamasında Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı ve Umman Denizi'nde Deniz Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli çok sayıda balistik ve seyir füzesinin ateşlendiği bildirildi. Kadir-110, Kadir-380 ve Kadir seyir füzeleri ile 303 balistik füzesinin, ülkenin iç kesimlerindeki çeşitli noktalardan fırlatılarak Umman Denizi'nde önceden belirlenen tüm hedefleri eş zamanlı ve yüksek isabetle imha ettiği kaydedildi.

ABD savaş gemilerine uyarı yapılmıştı

Tatbikatın ilk gününde ise "Nevvab", "Mecid" ve "Misak" adlı gelişmiş hava savunma sistemlerinin kullanıldığı, gözetleme, saldırı ve takip amaçlı füze, İHA ve elektronik harp unsurlarının devreye alındığı belirtilmişti. Ayrıca tatbikat sırasında bölgede bulunan ABD savaş gemilerine Devrim Muhafızları Donanması tarafından uyarı mesajı gönderildiği ifade edilmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı

Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine gitti, hayatının şokunu yaşadı
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi

Kazadan yara almadan kurtuldu! Bu pozu verdi
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.