İran'dan İsrail'e 'büyükelçilik' uyarısı: 'İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz'

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail'in Tahran'ın Lübnan'daki büyükelçiliğini hedef alması ihtimalini değerlendirdi.

"BİZ ŞİMDİYE KADAR HERHANGİ BİR ADIM ATMADIK"

Şikarçi, İsrail'in İran'ın Lübnan'daki büyükelçiliğini hedef alacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu belirterek, "Ancak biz şimdiye kadar, sahip olduğumuz imkanlara rağmen ve diğer ülkelerin durumunu gözeterek, dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini tehdit etme yönünde herhangi bir adım atmadık" ifadelerini kullandı.

Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi

"İSRAİL SALDIRIRSA BÜYÜKELÇİLİKLERİNİ MEŞRU HEDEF OLARAK GÖRECEĞİZ"

İsrail'in böyle bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda İran'ın karşılık vereceğini vurgulayan Şikarçi, "Eğer İsrail Lübnan'daki Büyükelçiliğimize saldırırsa, böyle bir durumda dünyadaki tüm İsrail büyükelçiliklerini meşru hedef olarak göreceğiz. Çünkü İran, İsrail ve ABD'yi diz çöktürme konusunda kararlıdır" ifadelerini kullandı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı