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İran medyası: "Tahran, anlaşma konusunda henüz nihai bir karar almadı"

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İran medyası, Tahran yönetiminin ABD-İsrail'in İran'a karşı savaşını sona erdirme amaçlı çerçeve anlaşması konusunda henüz nihai karar almadığını duyurdu. Katar'dan bir heyet müzakereler için Tahran'a gitti.

İran medyasının bir kaynağa dayandırdığı haberde, Tahran yönetiminin ABD- İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye yönelik çerçeve anlaşma konusunda henüz nihai bir karar almadığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Anlaşmanın pazar günü imzalanması planlanıyor" açıklamasına rağmen İran, sürece ilişkin belirsizlik mesajları veriyor. İran medyasında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırılan haberde, Tahran yönetiminin ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşı sona erdirmeye yönelik çerçeve anlaşma konusunda henüz nihai bir karar almadığı bildirildi. Haberde, anlaşma zaptının siyasi, hukuki ve teknik yönlerine ilişkin incelemenin uzmanlar ve karar alma düzeylerinde sürdüğü belirtildi.

Katarlı heyet Tahran'da

İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA'ya göre Katar'dan bir heyet, ABD ile İran arasındaki müzakereleri ilerletmek üzere bugün Tahran'a geldi. Arabuluculuk heyetine Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani'nin danışmanı başkanlık ediyor.

Tasnim Haber Ajansı ise ziyaretin amacının "diplomatik süreçteki son gelişmeleri gözden geçirmek" olduğunu aktardı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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