İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Nükleer Silah Yapma Niyetimiz Yok

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, " İran'ın nükleer silah yapmak gibi bir niyeti yok ve dış politika doktrinimizde kitle imha silahları yer almıyor. Biz anlaşmadaki taahhütlerimize geri dönmeye hazırız, ancak ABD ve Batılı ülkeler taahhütlerine bağlı kalmazken, bizden anlaşmaya dönmemizi beklemeleri kabul edilemez" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde ABD basınına açıklamalarda bulundu. ABD ile nükleer müzakereler, Batılı ülkeler ile ilişkiler, yaptırımların kaldırılması ve bölgede İsrail ile yaşanan son gerilimlere dair konuşan Pezeşkiyan, dış politikada gerilim değil barış ve istikrardan yana olduklarını söyledi. İran'ın karşılıklı saygı ve kazan-kazan formülüyle dış politikaya yaklaştığını kaydeden Pezeşkiyan, "Hükümet olarak dış politikada komşu ülkelerle ilişkileri geliştirme ve ortak güvenlik anlayışı oluşturarak bölgesel sorunları çözme hedefindeyiz. Bu çerçevede tüm dünya ülkeleri ile yapıcı ve sağlıklı ilişkiler geliştirmek istiyoruz. Savaşların ve akan kanların yerine barışı ve huzuru getirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Haniye'ye yönelik suikast kesinlikle cevapsız bırakılmayacak"

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran'da öldürülmesine değinen Pezeşkiyan, "Cumhurbaşkanlığı yemin törenimde ülkemizin misafiri olarak bulunan Haniye, savaşı bölgeye yaymak ve büyütmek amacıyla İsrail tarafından öldürüldü. Haniye'ye yönelik suikastı kesinlikle cevapsız bırakılmayacak. İsrail, Şam Konsolosluğumuza saldırdığında tüm Batılı ülkelerin ve ABD'nin desteğine rağmen İsrail'e gereken karşılığı verdik ve bunu tüm dünyaya ispat ettik. Biz savaşın bölgeye yayılmasının hiçbir ülkenin çıkarına olmayacağını söylüyoruz. Bizim Filistin halkına olan desteğimiz mazluma olan desteğimizden dolayıdır. Bölgede savaşı genişletmek isteyen ve savaş arayışında olan siyonist İsrail rejimidir" dedi.

"İran'ın nükleer silah yapmak gibi bir niyeti yok"

ABD ile nükleer müzakereler ve İran'a yönelik uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin görüşmelere değinen Pezeşkiyan, "Meclis'te milletvekili olduğum dönem tüm itirazlara rağmen nükleer anlaşmaya destek verdim. Bu anlaşmayı meclisimizden geçirdik ve her zaman anlaşmadaki taahhütlerimize bağlı olduk. Anlaşmayı ihlal eden ve anlaşmadan ayrılan Donald Trump oldu. İran'a yönelik ağır ekonomik yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Hiçbir zaman baskılara boyun eğerek müzakere yapmayacağız. İran'ın nükleer silah yapmak gibi bir niyeti yok ve dış politika doktrinimizde kitle imha silahları yer almıyor" dedi.

Pezeşkiyan, "Biz anlaşmadaki taahhütlerimize geri dönmeye hazırız, ancak ABD ve Batılı ülkeler taahhütlerine bağlı kalmazken, bizden anlaşmaya dönmemizi beklemeleri kabul edilemez" ifadelerini kullandı. - TAHRAN